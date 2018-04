Por vaga na Champions, Chelsea vai até o País de Gales enfrentar o Swansea City

A reta final da Premier League ainda reserva fortes emoções no duelo válido pela 36ª rodada. De um lado, o Swansea City, apenas quatro pontos e uma posição acima do Southampton, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Do outro, o Chelsea que busca um milagre para voltar à Champions League mais uma vez.

Na configuração atual, com a 35ª rodada ainda não disputada para algumas equipes, incluindo Chelsea e Tottenham, os Blues estão a cinco pontos do quarto colocado, os Spurs. Perder não é uma palavra existente no dicionário do time de Antonio Conte neste momento.

O jogo ocorre no País de Gales, na casa do Swansea, neste sábado, 28/04, às 13h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão da ESPN Brasil, mas você também pode acompanhar tudo em tempo real no twitter, pelo @ChelseaFC_PT.

Sem novas lesões para Antonio Conte

O ala esquerdo Marcos Alonso irá completar a sua última partida de suspensão neste sábado contra o Swansea. Desta forma, Emerson provavelmente será o titular pelo lado esquerdo mais uma vez. Por outro lado, David Luiz continua se recuperando de lesão e está fora da partida. Segundo Conte, o brasileiro almeja voltar a jogar ainda nesta temporada, mas não há um prazo para isso. Outro que também não joga é Ethan Ampadu, que segue machucado. Drinkwater e Barkley são dúvidas, mas o resto do elenco está a disposição do treinador italiano.

No miolo defensivo, Conte confirmou a manutenção de Cahill como titular – nos últimos três jogos, os azuis de Londres conseguiram três vitórias com o capitão da Inglaterra na equipe titular.

Lesões devem modificar os 11 iniciais do Swansea

O treinador do Swansea, o português Carlos Carvalhal, provavelmente irá abandonar o esquema com três zagueiros para o confronto deste sábado. Isto se deve a problemas com os zagueiros Federico Fernandez e Kyle Bartley, que não devem jogar devido a lesões nos joelhos. Van der Hoorn e Mawson são os substitutos mais cotados para entrarem nos onze iniciais. Outro que também não deve jogar é Luciano Narsingh, com um problema no tornozelo.

Por outro lado, Renato Sanches pode ser relacionado para o banco após uma lesão na coxa.

Prováveis Escalações (via The Guardian)

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Em sua coletiva pré-jogo, Conte falou que será um jogo difícil e que devemos ganhar para colocar pressão no Tottenham.

‘Nós jogaremos contra um time que está lutando contra o rebaixamento. Nos últimos cinco jogos em casa, o Swansea ganhou quatro e empatou um. Isso significa que eles estão numa boa forma. Se quisermos continuar com as esperanças de conseguir um lugar na Champions League, temos que ganhar os três pontos e colocar um pouco de pressão nos times que estão na nossa frente. A realidade é que o Tottenham tem uma grande vantagem, mas a única maneira de colocar um pouco de pressão em cima deles é ganhando os três pontos amanhã (sábado, 28).’

Carlos Carvalhal (Swansea City)

O treinador do Swansea City, Carlos Carvalhal, em sua tradicional coletiva pré-jogo falou que o jogo deste sábado será um ‘Davi contra Golias’.

“Será um jogo difícil novamente contra um bom time, com jogadores que irão todos à Copa Mundo no fim da temporada, e que tem um excelente treinador no comando. É Davi contra Golias de novo. Mas nós jogamos em casa e eu tenho confiança no meu time. A atmosfera contra o Everton foi fantástica e eu tenho certeza que os torcedores irão apoiar o time num nível excelente de novo. Isto faz os nossos jogadores maiores e jogamos melhor em casa. Estamos num período em que queremos jogar bem e lutaremos pelos três pontos.”

Confrontos recentes

O histórico recente entre as duas equipes é bom para os Blues. Em trezes jogos na Premier League, são oito vitórias para a equipe de Londres, quatro empates e apenas uma derrota. Nos últimos dois jogos, o Chelsea obteve duas vitórias: uma por 1-0 em novembro de 2017, válida pela atual temporada e um 3-1 na temporada passada, em fevereiro de 2017.

Fique de Olho

Jordan Ayew é o grande nome do Swansea até aqui. Com sete gols e duas assistências, o atacante tem que ser observado de perto pela defesa dos Blues.

Curiosidades (via BBC)

São sete partidas sem um clean sheet para o Chelsea.

A única vitória do Swansea em cima do Chelsea na Premier League aconteceu em casa, em Abril de 2016. Nos outros doze jogos, são quatro empates e oito vitórias dos Blues.

O clube de Londres ganhou duas e empatou quatro das sete viagens para o Liberty Stadium em todas as competições.

Todos os gols de Giroud na Premier League 2017-18 ocorreram como substituto, o que é um recorde numa temporada.

