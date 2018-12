Pela Premier League, Chelsea enfrenta o Fulham em busca de recuperação

Após a tranquila vitória sobre o PAOK na Europa League na última quinta-feira (29), o Chelsea agora volta suas atenções para a Premier League. Neste domingo (02), ainda se recuperando da derrota para o Tottenham na última rodada, os Blues encaram o Fulham, atual lanterna da competição, que soma apenas duas vitórias em 13 jogos. Enquanto isso, a equipe londrina segue na 4ª colocação, sete pontos atrás do líder Manchester City.

O confronto acontecerá em Stamford Bridge, e terá seu pontapé inicial às 10 horas (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil. Você também pode acompanhar tudo em tempo real no Twitter, pelo @ChelseaFC_PT.

Hazard pode retornar

Depois de ficar fora do duelo contra o PAOK, o belga Eden Hazard pode retornar aos gramados já nesse fim de semana. Vindo de um início de temporada fulminante, o artilheiro do Chelsea na temporada tem sofrido com pequenas lesões consecutivas, que resultaram em alguns jogos fora e uma queda de rendimento nos últimos jogos. Apenas um gol atrás dos atuais artilheiros da Premier League, o camisa 10 têm sido o principal jogador do time, e sua volta é de grande importância.

Sob novo comando

Após um péssimo início na competição, o Fulham anunciou recentemente o técnico Claudio Ranieri como novo comandante. O primeiro jogo do italiano à frente do time de Londres lhe rendeu uma vitória sobre o Southampton por 3 a 2 na última rodada. Agora revigorado e com três pontos a mais, os Cottagers buscam outra vitória para tentar se recuperar no torneio, e podem complicar o jogo para os Blues.

Prováveis escalações

Chelsea (4-3-3): Kepa, Azpilicueta, David Luiz, Christensen, Alonso; Jorginho, Kanté, Barkley; Willian, Giroud, Hazard.

Fulham (4-2-3-1): Sergio Rico; Christie, Odoi, Mawson, Le Marchand; Chambers, Seri; Schürrle, Cairney, Sessegnon; Mitrovic.

Histórico Recente

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Chelsea venceu três e empatou dois. No entanto, os Blues estão invictos contra o rival a 17 jogos, tendo sido o último revés em 2006, quando os comandados de Maurizio Sarri perderam por 1 a 0, em confronto válido pela Premier League.

Fique de Olho

O atacante alemão voltou à Premier League para defender as cores do Fulham e se destacou na última partida. Tendo já vestido a camisa azul, a chamada “lei do ex” pode dar as caras em Stamford Bridge; por isso, é bom ficar de olhos abertos para as jogadas do alemão.

Curiosidades

O Chelsea não perde para o Fulham em Stamford Bridge desde de outubro de 1979, quando com gols de Gordon Davies e John Back, acabaram derrotados;

Em toda a história, os times contam com 80 confrontos entre si e o Fulham venceu apenas 9 deles, enquanto os Blues são donos de 45 vitórias contra o rival de Londres.

