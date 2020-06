O raio-x dos adversários do Chelsea na luta por uma vaga na Champions League

Antes de começar, poucos apontavam o Chelsea como um dos principais candidatos ao título da Premier League. Com Liverpool e Manchester City em um nível mais alto, travando uma disputa particular pelo título desde a temporada passada, e um cenário bastante adverso pela frente – como a punição que impedia contratações e as saídas de Maurizio Sarri e Eden Hazard – os Blues tinham como objetivo garantir uma vaga para a próxima Champions League.

Conquistar um lugar na principal competição europeia é importante por diversos fatores. Todos os times que chegam à fase de grupos da competição recebem uma injeção financeira igualitária da UEFA. Para a marca, é a melhor vitrine, e pessoas do mundo inteiro assistem os principais jogos do torneio. Além disso, é a competição que os melhores jogadores desejam atuar, portanto, estar na Champions é um fator determinante para que o clube consiga contratar bons jogadores.

Até a paralisação dos jogos na Inglaterra, causada pelo surto do novo coronavírus, o time comandado por Frank Lampard estava cumprindo a missão de se colocar entre os quatro primeiros colocados. Porém, a disputa segue em aberto: faltam nove rodadas até o fim do campeonato e são sete clubes brigando por duas vagas. (Nota da redação: se confirmado o banimento do Manchester City das próximas duas Champions Leagues, o quinto lugar deve garantir vaga também).

Resumo da situação de cada concorrente

Levamos em consideração que o Liverpool é o virtual campeão e o Manchester City deve ficar logo atrás. Desta forma, a briga começa a partir do terceiro colocado Leicester City. Eles têm uma vantagem em pontos para os demais – cinco para o Chelsea (4º) e oito para o United (5º). Contudo, levando em consideração as cinco últimas partidas, foi o que menos pontuou entre os que disputam as vagas.

O Chelsea está na quarta colocação. São três pontos de vantagem para o Manchester United, que vem logo atrás. Os Blues vêm de uma vitória por 4-0 em cima do Everton, o que trouxe confiança para Stamford Bridge. Dependendo apenas de si, Frank Lampard tem, pela primeira vez, todos os jogadores do elenco à disposição – Christian Pulisic, N’Golo Kanté, Ruben Loftus-Cheek e Callum Hudson-Odoi se recuperaram. Uma “dor de cabeça boa” que pode ajudar até o fim da Premier League, uma vez que serão permitidas até cinco substituições por partida.

Estão pressionando

O Manchester United vivia uma crescente na Premier League. Nas cinco últimas partidas foram três vitórias e dois empates. Essa sequência colocou-os de volta na briga. A contratação de Bruno Fernandes fortaleceu a equipe comandada por Ole Gunnar Solskjær. Paul Pogba também é um atleta que volta para ajudar os Red Devils.

O Wolverhampton e o Sheffield United não podem ser deixados de lado nessa briga. Fazem um campeonato inglês consistente e se colocam entre os times do Big 6 desde o início da temporada. Ambos somaram 43 pontos, sendo que o Sheffield tem uma partida a menos, e pode ultrapassar inclusive o Manchester United se vencê-la. Nas últimas cinco partidas, Wolves e Blades somaram nove e dez pontos respectivamente – mais que os Blues, por exemplo.

Correm por fora

O Tottenham vinha numa decrescente até a pausa. Sob o comando de José Mourinho, são duas derrotas e um empate nas últimas três partidas, caindo para a oitava colocação da Premier League. Com esses resultados adversos, inclusive no confronto direto contra o Chelsea, os Spurs estão a sete pontos dos Blues.

O Arsenal subiu de produção sob o comando de Mikel Arteta, e somou 11 pontos nas últimas cinco rodadas, sendo o que mais pontuou entre os sete concorrentes. Com 40 pontos e uma partida a menos, não podem ser descartados.

Próximos confrontos

Os Blues são o time com menos confrontos diretos. Contudo, ainda enfrentam Liverpool e Manchester City. O Arsenal também enfrenta os dois líderes.

Abaixo, os confrontos que restam para cada concorrente:

São nove rodadas até o fim da Premier League e 13 pontos separam o terceiro do nono colocado. A reta final da competição terá elementos novos: estádios vazios, mais substituições por partida, jogos menos espaçados e janela de transferências aberta antes do fim do campeonato. Além disso, muitos jogadores que estavam lesionados voltaram e já estão treinando para a reta final.

