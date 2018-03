O que fazer com a Copa da Liga?

Na próxima quarta (20) o Chelsea irá entrar em campo para enfrentar o Bournemouth, em jogo válido pelas quartas de final da Carabao Cup. Enfrentando uma maratona de jogos no mês de dezembro, Antonio Conte têm rodado o elenco afim de evitar as contusões e o desgaste de seus jogadores. No entanto, qual é a prioridade do treinador nessa árdua sequência que já começou?

Nos dois últimos jogos, Álvaro Morata foi poupado pelo italiano, e Willian e Pedro, que vinham sendo reservas dos Blues, ganharam a chance de atuar ao lado de Hazard no ataque, enquanto Fàbregas e Alonso tiveram um descanso. É de se esperar que no próximo jogo o Chelsea vá com força máxima a campo, afinal, pode ser uma das poucas chances de título da temporada.

É difícil imaginar que o Chelsea ponha as mãos no bicampeonato da Premier League, enquanto na Champions os azuis têm um jogo complicadíssimo já nas oitavas de final. Pelo inglês, o City segue imbatível e não dá sinais de que vai diminuir o ritmo, além de ter garantido uma vantagem elástica contra os concorrentes. Pelo continental, o duelo é equilibrado e qualquer que seja o resultado não irá surpreender a nenhum dos lados, mas ainda estamos falando das oitavas.

As duas copas nacionais representam a maior chance de não “passar em branco na temporada”. Pela Copa da Liga, o Chelsea já está nas quartas e o duelo não é dos mais equilibrados. Mesmo que a competição seja a de menos prestígio no cenário nacional, é uma chance de título que não pode ser deixada de lado, pelo menos não por agora.

O calendário será importante para definir qual o nível de prioridade que a copa poderá ter dessa fase em diante, pois mesmo tendo chances mínimas de levantar a taça da Premier League, a briga pelas vagas na Champions League segue fortíssima, e ficar de fora não é uma opção.

Outro ponto chave será a janela de transferências. A “tecla” do elenco curto para uma temporada longa já foi batida em muitas pautas e o Chelsea tem que fazer algo a respeito. Por enquanto, a competição não pode ser desprezada e Conte parece pensar dessa forma, tendo poupado jogadores importantes nos últimos confrontos.

