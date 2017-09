No retorno à Champions League, Chelsea recebe o Qarabag em Stamford Bridge

Após uma temporada acompanhando de longe a disputa pelo título da Champions League, o Chelsea volta a campo pelo continental já nesta terça-feira (12), abrindo a primeira rodada da fase de grupos. Diante de sua torcida, em Stamford Bridge, os Blues receberão a equipe do Qarabag, às 15h45 (horário de Brasília). A partida será transmitida pelo canal Esporte Interativo 2, mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real pelo twitter @ChelseaBrasil.

Conte veta Hazard como titular

Mesmo já tendo retornado ao elenco dos Blues na partida contra o Leicester, no último fim de semana, Eden Hazard ainda ficará de fora da equipe titular diante do Quarabag. Apesar de recuperado da cirurgia que realizou no tornozelo durante o verão, o meia ainda não tem condições de disputar os 90 minutos de jogo, e por isso deve iniciar o confronto no banco.

Por outro lado, o capitão Gary Cahill – afastado da equipe há três rodadas na Premier League, após a expulsão diante do Burnley -, será reintegrado ao elenco para a estreia na Champions League. Além disso, os recém-chegados Davide Zappacosta e Willy Caballero estarão à disposição de Conte, que ainda não definiu se mandará a campo seus titulares ou uma equipe mista, pensando no confronto contra o Arsenal no domingo (17). Em todo o elenco, apenas Danny Drinkwater, que sofreu uma lesão muscular no último treino, não será uma opção para o confronto.

Qarabag estreia completo na Champions League

Ainda desconhecido do grande público, o Qarabag se tornou a primeira equipe do Azerbaijão a conquistar vaga para uma competição continental. Com tamanha responsabilidade, os comandados do técnico Gurban Gurbanov devem entrar em campo com sua formação titular, já que não conta com atletas suspensos ou lesionados para a partida em Londres.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Cahill, Christensen, Rudiger; Alonso, Moses, Kante, Fabregas; Willian, Pedro, Batshuayi.

Qarabag (4-1-4-1): Sehic; Medvedev, Rzezniczak, Huseynov, Agolli; Qarayev; Guerrier, Michel, Almeida, Madatov; Ndlovu

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Na entrevista coletiva que antecede a primeira partida do Chelsea pela Champions League na temporada, Conte falou sobre a decisão de manter Hazard no banco e a possibilidade de não mandar sua escalação ideal a campo na estreia.

“Eden Hazard voltou ao grupo e está trabalhando muito para reencontrar sua melhor forma física, mas eu acredito que ele precise de um pouco mais de tempo para se provar, e também que podemos evitar riscos desnecessários.” “Agora nós vamos começar a disputar a Champions League. Jogar 60, 65 partidas (na temporada) é normal, mas não é fácil. No passado, antes de uma partida pela Champions nós descansávamos. Na Inglaterra não é assim.” “Quando você toma uma decisão [referente à escalação] sempre há um risco. O risco pode ser jogar com os mesmos atletas que enfrentaram o Leicester e ai, na partida seguinte, pensar ‘por que você não mudou o time que já estava exausto?’ “É normal, quando você tem sete jogos em 21 dias promover a rotação dos jogadores. Eu estou muito calmo em relação a isso porque confio nos meus jogadores.”

Gurban Gurbanov (Qarabag)

Do outro lado Gurban Gurbanov, técnico do Qarabag, concedeu sua entrevista em tom um pouco diferente, falando sobre os desafios de enfrentar grandes campeões europeus como o Chelsea logo em sua estreia na competição.

“Nós não temos medo deles [Chelsea]. Eles possuem um dos melhores treinadores da Europa e os melhores jogadores também. Mas mesmo que o Chelsea seja um dos grandes ícones da Champions League e tenham grandes chances de ficar com o título nesta temporada, nós estamos prontos e vamos jogar até o fim.“ “Nós sabemos que o Chelsea tentará nos manter na defensiva. Isso não significa que nós vamos passar 90 minutos nos defendendo. Nós também vamos atacar.” “Promover a rotação do elenco não significa que Conte vá relaxar. Ele vai continuar a frente da equipe torcendo por seus comandados até o fim.”

Fique de olho

Dino Ndlovu

Atacante da seleção sul-africana, Dino Ndlovu ostenta a camisa 9 do Qarabag há duas temporadas. Desde sua chegada, marcou 20 gols em 43 aparições pelo clube. Alvo de críticas de seus conterrâneos por fazer parte de ligas consideradas fracas nas últimas temporadas, o jogador de 27 anos terá a oportunidade de provar o seu talento diante das equipes mais poderosas do continente, podendo ser uma arma perigosa para o técnico Gurban Gurbanov.

Curiosidades

Chelsea e Qarabag nunca se enfrentaram diretamente por qualquer competição européia;

Os Blues perderam apenas uma das últimas 13 partidas que disputaram pela Champions League – diante do Porto, em 2015;

O Qarabag, ao lado do RB Leipzig, é a única equipe a fazer sua estreia pela competição nesta temporada;

Esta é a terceira edição da Champions League que Antonio conte disputa em sua carreira como treinador. Sua melhor performance até então foi em 2012/13, quando chegou as quartas de final com a Juventus;

Dino Ndlovu marcou quatro gols em seis jogos pelas qualificatórias da competição nesta temporada.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp