No encerramento da Premier League, Chelsea visita o Newcastle e ainda sonha com a vaga na Champions

Para a tristeza de muitos, chegou a última rodada da Premier League. Como de costume, todos os jogos acontecem na mesma data e horário, incluindo o compromisso dos Blues. Os azuis de Londres vão a Newcastle enfrentar o time da casa às 11h00 (Horário de Brasília), com transmissão dos canais ESPN.

O milagre é possível

A confiança não é alta, e a fase é das piores da temporada. Entretanto, a temporada não acabou. Por mais que seja difícil, o Chelsea pode jogar a próxima Champions League. Para isso, “basta” vencer o Newcastle e contar com derrota do Liverpool, que recebe o Brighton.

Para tentar esse último “milagre”, Antonio Conte tem seus principais nomes à disposição. Fora do último jogo, Courtois deve estar de volta, assim como a dupla Giroud/Hazard, prováveis comandantes do ataque azul. David Luiz e Ampadu seguem fora.

Terminando com honra

Os Magpies não têm mais pelo que lutar na temporada. Não há mais como subir na tabela, mas o time de Rafa Benitez pode cair até para a 15ª posição, em caso de derrota em casa. Kenedy, emprestado pelo Chelsea, não joga. O caso de Slimani é semelhante: o argelino está suspenso dos últimos jogos da temporada, e já foi devolvido ao Leicester.

O time do treinador espanhol está praticamente completo. Além da siatuação dos emprestados, Clark e Atsu também não jogam devido a lesão.

Prováveis Escalações

Entrevistas Pré-Jogo

Rafael Benitez (Newcastle)

“O time fez uma grande temporada, então disse para eles que devemos terminar por cima. Especialmente jogando em casa, acho que merecem isso, e os torcedores merecem essa última vitória. Nós nos salvamos com cinco rodadas de antecedência, o que é muito bom.”

Anotnio Conte (Chelsea)

“É importante focarmos no jogo do Newcastle, para só depois pensarmos na final da FA Cup.” “Aprendi nessa temporada que a liga é muito difícil. Me provaram que, se você quer ser competitivo no campeonato, precisamos lutar muito diariamente.”

Histórico Recente

O último encontro entre as equipes marcou grande partida dos Blues. Em jogo válido pela FA Cup, vitória por 3 a 0 do Chelsea, com dois gols de Batshuayi e um de Marcos Alonso. O triunfo foi um passo do caminho que levou os azuis à final da FA Cup, que será disputada no próximo dia 26.

Fique de Olho

Dwight Gayle não é necessariamente um goleador, mas é a esperança do ataque dos Magpies para vencer o Chelsea. O atacente inglês participou de 36 jogos da temporada, marcou cinco gols e promoveu três assistências. Para servir de consolação ao Chelsea, o último gol de Gayle foi em fevereiro deste ano, quando marcou dois no empate contra o Bounemouth.

Curiosidades

O jogo contra o Newcastle será o 1000º do Chelsea na Premier League. Além dos Blues, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Everton irão atingir a mesma marca, sendo os seis únicos clubes que disutaram todas a temporadas da elite inglesa desde 1992;

Já foram disputados 162 jogos entre as equipes: são 71 vitórias do Chelsea, 39 empates e 52 vitórias do Newcastle;

Nos últimos dez jogos, o Newcastle venceu apenas três – o Chelsea venceu quatro dos últimos cinco jogos;

A última vitória do Chelsea em St James Park foi em dezembro de 2011: gols de Drogba, Kalou e Sturridge.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp