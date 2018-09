No Anfield, Chelsea encara o Liverpool na estreia da Carabao Cup

Pouco mais de um mês após a abertura da temporada 2018/2019 do futebol europeu, o Chelsea terá nessa semana a sua primeira grande decisão. Os Blues vão ao histórico Anfield Road enfrentar o embalado Liverpool, em partida válida pela terceira rodada da Carabao Cup.

A ESPN transmite o duelo nessa quarta-feira (26), às 15h45 (horário de Brasília) e você também pode acompanhar tudo em tempo real no Twitter, pelo @ChelseaFC_PT.

Invencibilidade de ambos os lados

Se levado em consideração apenas jogos da Premier League, UEFA Champions League e Liga Europa, Chelsea e Liverpool estão invictos na temporada. Os Reds estão com 100% de aproveitamento. Em sete jogos, são sete vitórias. O ataque, que na temporada passada levou Mohamed Salah ao prêmio dos melhores da FIFA, nesta, parece estar mais equilibrado e resultando em mais gols de Mané e Roberto Firmino.

No grande desafio do Liverpool até aqui, Firmino brilhou e fez o gol da vitória sobre o PSG na UCL. Já na Premier League, são 18 pontos em 18 possíveis fazendo com que a equipe tenha a liderança isolada do campeonato, dois pontos à frente de Manchester City e do próprio Chelsea.

Chelsea esse que também não perdeu até aqui. Derrota de fato só para o Manchester City na Community Shield. Já na PL são cinco vitórias e um empate, que aconteceu no último domingo contra o West Ham. Já nas competições continentais, os Blues jogam a Liga Europa e estrearam com vitória magra sobre o PAOK na semana passada.

Maratona e competição devem tirar titulares de campo

De todos os torneios que Chelsea e Liverpool vão disputar nessa temporada, certamente a Carabao Cup é a menos atrativa. Mesmo sendo os times que mais levantaram o troféu (Liverpool tem oito e Chelsea cinco), tanto Jurgen Kloop quanto Maurizio Sarri devem mandar equipes alternativas a campo.

Além da Carabao Cup pouco empolgar times e torcedores, os técnicos tem outros motivos para fazer o elenco girar. O Liverpool foi o clube inglês que mais investiu em contratações. A expectativa é que Kloop dê espaço para novas caras como os meio-campistas Fabinho e Keita.

Por outro lado, Sarri não só deve como precisa girar o elenco para descansar peças chaves. Na partida do último domingo, contra o West Ham, os Blues caíram demais fisicamente no segundo tempo. Se a expectativa se confirmar, é possível que o torcedor veja em campo nomes como Christensen, Fábregas e Barkley.

Emerson, Rudiger, Loftus-Cheek e Pedro são desfalques

Ainda se recuperando de um mal-estar que o afastou do grupo nas últimas semanas, o brasileiro naturalizado italiano, Emerson Palmieri ainda é dúvida para o técnico Maurizio Sarri. Outro que pode ficar de fora do duelo é o alemão Antonio Rudiger. O zagueiro que vem fazendo um belo início de temporada com a camisa do Chelsea sofreu um problema muscular na partida contra os Hammers e precisou ser substituído.

Com lesões desde a semana passada, Loftus-Cheek e Pedro também ficam de fora do duelo. No mais, Sarri deve ter elenco total à disposição. Caberá ao italiano decidir se poupa ou não os titulares.

Entrevistas Pré-Jogo

Jurgen Klopp (Técnico do Liverpool)

“Nós temos que esquecer o jogo de sábado. É uma competição completamente diferente. Uma competição do jeito que nós gostamos. Mostramos isso na minha primeira temporada aqui. Será difícil para os dois lados. Nós realmente queremos ganhar o jogo e vamos mandar a campo um time que pode desempenhar um bom futebol.”

Gianfranco Zola (Assistente técnico do Chelsea)

“Esse é um jogo importante. Nós somos o Chelsea Football Club e estamos tentando vencer todos os jogos. Nós levamos a Carabao Cup a sério. A gente sabe que não tem o peso de uma Premier League, mas queremos dar o nosso melhor. É também uma oportunidade para os jogadores que ainda não participaram de muitos jogos, mas ainda assim será um time de alto nível.”

Prováveis escalações

Liverpool (4-3-3): Mignolet, Clyne, Lovren, Matip, Moreno; Jones, Fabinho, Keita; Shaqiri, Sturridge, Mané.

Chelsea (4-3-3): Kepa, Zappacosta, Christensen, David Luiz, Alonso; Jorginho, Kanté, Barkley; Willian, Morata, Hazard.

Histórico Recente

O Chelsea não vence o Liverpool em Anfield desde novembro de 2014, quando os Blues bateram os Reds por 2 a 1. Naquela ocasião, Diego Costa e Cahill fizeram os gols dos azuis de Londres. De lá para cá foram quatro jogos na casa do Liverpool e todas as partidas terminaram empatadas em 1 a 1.

No último duelo entre os dois, no returno da temporada passada da Premier League, vitória do Chelsea no Stamford Bridge por 1 a 0 com gol de Giroud.

Fique de olho

Artilheiro do Liverpool na temporada com quatro gols, o atacante Sadio Mané é a principalmente arma vermelha para furar a defesa do Chelsea. O senegalês vem tendo papel importante e deve ir a campo nessa quarta-feira (26).

Curiosidades

Liverpool luta para não ser eliminado, de novo, na terceira rodada da Carabao Cup. Na temporada passada, os Reds caíram para o Leicester.

Última vez que os dois se enfrentaram pela competição foi na temporada 2014/15. Naquela ocasião, o Chelsea venceu na semifinal e foi campeão em cima do Tottenham.

Na edição passada, os Blues estrearam com vitória por 5 a 1 contra o Nottingham Forest.

