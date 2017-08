Morata atinge marca histórica na Premier League e comemora atuação do Chelsea contra Everton

Com o segundo gol e assistência nos dois primeiros jogos em casa, o atacante Álvaro Morata é o primeiro jogador na história da Premier League a atingir esta marca. O camisa 9 do Chelsea comentou, em entrevista publicada no site oficial do clube, o sentimento de poder ter ajudado a equipe na vitória e caracterizou o conjunto como. “O dia perfeito”.

Em três rodadas no Campeonato Inglês, o espanhol se destacou por participar quatro vezes das chances de gol do Chelsea. Sua primeira marca veio logo na primeira rodada, na derrota contra o Burnley (2×3). Morata saiu do banco de reservas, marcou seu primeiro gol pelo clube aos 68 minutos e ainda garantiu um passe de de costas para o zagueiro David Luiz marcar, com 87 minutos de jogo.

Desta vez, contra o Everton, mais uma assistência para o meia compatriota espanhol Cesc Fàbregas aos 26 e gol aos 39 minutos, tudo no primeiro tempo. A curiosidade se dá por todos os tentos e passes até agora terem saído de cabeça.

Morata comentou sobre sua atuação em Stamford Bridge contra o Everton.

“Eu estou feliz porque marquei, dei uma assistência e o time venceu”. “Foi uma vitória importante. Em Stamford Bridge nós devemos vencer todos os jogos ou tentar pegar os três pontos. Nós jogamos bem. É muito difícil jogar contra o Everton e o time fez um bom trabalho. Nós não demos oportunidades para o Everton”. “Foi o dia perfeito e agora quando nós voltarmos de nossas seleções nacionais, continuaremos a trabalhar para a próxima partida”.

O atacante também falou sobre as marcas individuais que vêm conquistando na Premier League.

“Não importa para mim. Eu prefiro vencer algo. Eu sempre penso que este é um esporte com times. Se eu começar a pensar quantos gols eu marquei, provavelmente eu deveria jogar tênis!” “É importante para mim jogar e fazer adaptações no meu jogo. Não é fácil: um novo país, outra língua e outro estilo de futebol”. “Eu preciso de tempo para todas as coisas na Premier League, mas eu estou bem, meus companheiros de equipe me ajudam a fazer isso facilmente e eu estou muito feliz de estar aqui”.

