Lutando para se manter no topo da tabela, Chelsea enfrenta um renascido Everton

Os jogos de fim de ano na Premier League sempre reservam bons duelos para o Chelsea. Nesta temporada, não poderia ser diferente. Os Blues viajam até Liverpool para enfrentar o rival dos Reds, o Everton, que não perde há cinco jogos. O confronto ocorre neste sábado (23) às 10h30 (horário de Brasília) e terá transmissão do canal ESPN+.

Sem novas lesões e com Morata suspenso

Autor do gol da vitória contra o Bournemouth, na emocionante classificação às semifinais pela Copa da Liga Inglesa na última quarta, Alvaro Morata está fora do jogo pela Premier League. O espanhol estava pendurado e levou o cartão na quarta, o que faz com que ele não esteja disponível para o jogo – na Inglaterra, as suspensões de Copa são também aplicadas no campeonato inglês.

Para o seu lugar, Conte pode optar apenas pela troca de centroavante, colocando Batshuayi, ou pode jogar com Hazard de falso 9. Por outro lado, Marcos Alonso volta de suspensão e deve retomar o lugar na ala esquerda neste sábado. Com isso, Kenedy deve ir para o banco de reservas.

Além da volta de Alonso, os Blues devem contar também com a volta dos jogadores considerados titulares, como Kanté, Christensen, Azpilicueta e demais.

David Luiz segue machucado e, portanto, fora do confronto.

Boa fase alimenta esperanças no lado azul de Liverpool

Após um começo tenebroso, o Everton trocou de técnico e subiu na tabela de classificação. Os Toffees não perdem há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate no retrospecto. O time de Rooney ocupa hoje a nona colocação, com 25 pontos.

Baines continua de fora, mas o ponta Bolasie pode retornar ao time depois de um ano fora. O grande destaque desta retomada do time de Sam Allardyce é o atacante Wayne Rooney, que tem marcado gols nas últimas partidas.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-5-2): Courtois; Azipilicueta, Christensen, Cahill; Moses, Fàbregas, Kanté, Bakayoko, Alonso; Hazard; Batshuayi.

Everton (4-4-1-1): Pickford; Kenny, Holgate, Williams, Martina; Lennon, Gueye, Schneiderlin, Sigurdsson; Rooney; Calvert-Lewin.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Em sua tradicional coletiva pré-jogo, realizada na última quinta-feira (21), o treinador dos Blues ressaltou a dificuldade que é enfrentar o Everton, e disse que nós devemos prestar atenção.

“O jogo contra o Everton é muito importante para nós. É o último jogo antes do Natal e eu gostaria de ter um bom Natal com uma boa vitória, mas nós sabemos que nos últimos cinco jogos eles ganharam quatro, então eles estão numa boa forma. Eles tem um bom elenco, e eles trocaram o técnico tendo bons resultados com isso. Por esta razão, nós devemos ter muita atenção no sábado. Não é simples jogar contra o Everton, mas, ao mesmo tempo, nós queremos queremos tentar fazer o nosso melhor e conseguir três pontos para continuar nossa subida na tabela.”

Sam Allardyce (Everton)

Chamado rapidamente para tirar o Everton do buraco, Sam Allardyce falou do objetivo dele com os Toffes no campeonato.

“Meu primeiro objetivo é garantir que a gente vai ficar na parte de cima da tabela. Se, no final de fevereiro, nós estivermos fazendo melhor que isto, aí sim poderemos pensar em algo mais. Nós não estamos fora de perigo totalmente, mas estamos em uma posição muito boa.”

Fique de Olho

Depois de 13 anos, Wayne Rooney voltou ao Everton. E na atual temporada, o camisa 10 vem ajudando o seu antigo clube no campeonato inglês. Até o momento, são 10 gols e duas assistências em 16 jogos na competição.

Histórico Recente

Nos últimos sete jogos entre as duas equipes por todas as competições, são quatro vitórias para os Blues, duas para o time de Liverpool e apenas um empate. O Chelsea marcou 16 gols e o Everton nove.

Curiosidades

O Everton só derrotou o Chelsea uma vez nos últimos oito jogos pela Premier League.

Os Blues ganharam os últimos três jogos pela liga por um placar agregado de 10-0.

O Chelsea já derrotou os Toffees três vezes em 2017, o único time a conseguir bater o mesmo adversário quatro vezes no mesmo ano foi o Crystal Palace em 1990.

Os Toffees ganharam cinco de seus oito jogos contra o Chelsea em casa, perdendo os outros três.

