Lampard se mostra preocupado com a data para início da Premier League 20/21

A temporada 2020/2021 da Premier League já tem data para começar: 12 de setembro. Mas para o treinador do Chelsea, Frank Lampard, é muito precoce o retorno do futebol no país. Mesmo que o Chelsea não avance na Liga dos Campeões, os atletas teriam apenas 35 dias de repouso.

“Os jogadores precisam de uma pausa para jogar no nível e qualidade que a Premier League é. Gostaria que [a organização do campeonato] tivesse um olhar sério sobre isso” disse Lampard.

No entendimento do inglês, é necessário um “início justo” na nova temporada. Vale lembrar que Chelsea e Manchester City são os únicos ingleses na fase final da Champions (Manchester United e Wolves estão na Liga Europa), cuja final está marcada para 23 de agosto, duas semanas antes do reinício da Premier League.

A preocupação de Lampard faz sentido, visto que o desgaste físico dos atletas foi notório na volta do futebol. Tal fato não foi exclusivo na Inglaterra. As grandes ligas europeias registraram lesões dos jogadores devido ao longo período sem jogo, somado à uma sequência de partidas. Quando anunciou a data para a nova temporada, a Premier League frisou que buscaria diálogo com a Football Association sobre a tabela.

