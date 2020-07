Lampard indicado para Treinador do Mês de junho da Premier League

Frank Lampard entrou na lista final que elege o Treinador do Mês na Premier League em junho. O técnico colecionou duas vitórias no mês contra Aston Villa e Manchester City, ambas por 2-1. Com duas belas exibições em que os substitutos entraram muito bem para definir as partidas, o manager chega com boas chances na disputa.

Além disso, alguns resultados de março também foram considerados devido à parada pela pandemia do novo coronavírus. Isso significa que a grande vitória por 4-0 contra o Everton em Stamford Bridge foi reconhecida e traz grandes chances para o manager. Na oportunidade, Mason Mount, Pedro, Willian e Olivier Giroud marcaram os gols dos Blues. Além disso, o Chelsea reivindicou seu primeiro clean sheet em mais de dois meses. Assim, esta é a terceira indicação de Lampard para o prêmio. Entretanto, o ingês foi vencedor somente em outubro, outro mês com 100% de aproveitamento.

A lista final inclui nomes como Nuno Espírito Santo do Wolverhampton, Steve Bruce do Newcastle e Ole Gunnar Solksjaer do Manchester United. Lampard é o único dos indicados que não perdeu pontos no período. A votação encerra na próxima segunda-feira (6) e o anúncio do vencedor acontecerá no dia 10 de julho, sexta-feira.

Os interessados podem apoiar o treinador votando aqui.

