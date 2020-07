Lampard ficou encantado com apresentação de Pulisic

Apesar da derrota por 5-3 para os já campeões Liverpool, o Chelsea tem pelo menos um motivo para celebrar. A atuação de Christian Pulisic, que entrou no segundo tempo da partida, aumentou as expectativas para o futuro do atleta. O jovem de 21 anos contribuiu com um gol e uma assistência, dando esperanças momentâneas de uma possível virada.

Assim, Frank Lampard demonstrou satisfação com o desempenho do jogador, inclusive comparando a sua temporada de estreia com a de Eden Hazard. “Eu estava lá para ver o primeiro ano do Eden e não é fácil vir para a Premier League”, disse o treinador. “Desde o meio da temporada ele está em um ótimo caminho, mas voltou em forma especial após o reinício”, avaliou.

Assim, em sua primeira temporada, Pulisic já marcou 10 gols e distribuiu 10 assistências em 32 jogos. Portanto, esta já é a sua melhor temporada em participações em gol. Além disso, o atleta perdeu 10 partidas por lesão. Ou seja, esses jogos poderiam ter aumentado seus números.

Por fim, Lampard ainda comentou sobre o talento natural do norte-americano em marcar gols e criar jogadas. “Claramente ele será um grande jogador para nós nos próximos jogos e no futuro”, completou.

