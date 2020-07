Kanté está fora da semifinal da FA Cup

A apreensão que girava entorno da presença de N’Golo Kanté na semifinal da FA Cup, domingo, foi encerrada nesta manhã. Em coletiva de imprensa, Frank Lampard confirmou que o francês está descartado: “A equipe está bem, mas Kanté não estará apto para a partida. Ele ainda não está bem, então está fora,” concluiu o técnico. A partida será realizada no Wembley Stadium, contra o rival Manchester United, neste domingo, às 14h00, horário de Brasília.

Além disso, o treinador contou que outros jogadores não estão em suas melhores formas físicas. Contudo, serão avaliados antes da partida. “Fora isso, temos algumas pessoas com algumas pequenas imperfeições que monitoraremos nas próximas 24 horas e depois estaremos prontos,” avaliou.

O Chelsea derrotou o Leicester City no King Power Stadium, pelo placar de 1-0 no dia 28/6. O resultado garantiu sua vaga para as semifinais. O Manchester United passou pelo Norwich fora de casa pelo placar de 2-1. No último confronto das equipes pela FA Cup, o United venceu os Blues por 2-0, na quinta rodada.

Lesão de Kanté

Na partida contra o Watford, válida pela 33ª rodada da Premier League, o francês sofreu uma lesão muscular, ficando de fora já por três partidas dentro deste período. Ao longo dessa temporada, vem sofrendo frequentemente pequenas lesões, ficando fora de muitas partidas. Como resultado, disputou 22 partidas na Premier League.

Em fevereiro, o atleta sofreu uma lesão contra o próprio Manchester United que o deixou de fora por três semanas dos gramados. Por conta disso, desfalcou clube de Abramovich do primeiro jogo das oitavas de finais da Champions League, onde os Blues sofreram a dura derrota para o Bayern de Munique, por 3-0.

Na atual temporada, o volante atuou em 27 partidas, balançando as redes em três oportunidades.

