Hazard brilha, mas Liverpool sai de Londres com empate

O jogo deste sábado foi marcado por mais uma bela apresentação de belga Eden Hazard. Mas, apesar da boa atuação do camisa 10, valeu a lei do ex em Stamford Bridge. Daniel Sturridge marcou o único gol do Liverpool na partida, arrancando o empate por 1 a 1 nos minutos finais.

Primeiro tempo equilibrado

Os times se testaram bastante, com poucas oportunidades de perigo nos minutos iniciais de jogo. A primeira veio com uma finalização fraca de Salah, após a zaga do Chelsea falhar na troca de passes, logo aos cinco minutos. Mais uma vez, aos 10′, Salah finalizou após passe de Alexander-Arnold, mas acabou mandando a bola para fora.

Aos 14′ foi a vez de Mané, que finalizou após Giroud perder a posse de bola no meio de campo. O Liverpool ainda criou duas boas oportunidades aos 17′ e 21′. Os Blues buscaram manter a posse de bola e achar espaços com trocas de passes.

Aos 25′, após excelente passe de Kovacic, Hazard marcou um belo gol chutando cruzado, em sua primeira finalização no jogo. Dos 25 minutos em diante, os times ficaram mais ativos; contudo, o Chelsea passou a deixar a bola rodar mais com o adversário, buscando oportunidades em contra-ataque. Aos 39′, Mané sofreu o primeiro cartão amarelo do jogo ao fazer falta para impedir umas destas jogadas.

Liverpool apostou nos contra ataques, mas Salah ficou devendo

A proposta dos Reds foi apostar no excelente trio ofensivo. Desde o início do jogo, tentavam aproveitar chances de contra-ataque em velocidade utilizando as fortes características de Mané e Salah. As chances foram criadas, mas o gol não saiu. O camisa 11 deixou escapar várias oportunidades e acabou sendo substituído no segundo tempo por Xherdan Shaqiri.

Segunda etapa acaba com empate do Liverpool

O Chelsea começou a segunda etapa com bastante gás. Criou as primeiras chances de perigo do segundo tempo, com direito a entortada de Willian em cima do lateral Robertson.

O jogo permaneceu equilibrado, com o Chelsea mais uma vez deixando de manter a posse de bola, algo diferente do que vinha acontecendo nos últimos confrontos da Premier League. Aos 57′, Kepa fez uma bela defesa após jogada individual e chute de Mané.

Aos 63′, Hazard recebeu a bola livre após cobrança rápida de falta no campo de defesa, ficando cara a cara com o goleiro Alisson, que faz boa saída e consegue evitar o segundo gol do belga.

As chances seguintes foram do Liverpool com Shaqiri aos 69′, desperdiçando uma chance clara após cruzamento de Robertson; e Firmino aos 71,’ em um cabeceio afastado com chutão por David Luiz.

Aos 81′, Wijnaldum deu um passe na fogueira para o goleiro Alisson, mas apesar da boa chance o atacante Morata, que havia entrada a poucos minutos, não consegue aproveitar.

Nos últimos momentos do jogo, Daniel Sturridge marcou o último gol em um belo chute de fora de fora da área. Apesar do esforço para realizar a defesa, o goleiro Kepa não conseguiu impedir que os Reds igualassem o placar.

Destaque para David Luiz e Kovacic

O zagueiro brasileiro foi muito seguro na partida ao lado de Rudiger. O jogador tem mostrado bom desempenho no novo esquema do técnico Sarri e foi decisivo em vários lances do jogo de hoje.

Já o semifinalista da Copa do Mundo Kovacic deu bela assistência ainda no primeiro tempo. Enquanto Jorginho era pressionado pelos jogadores do Liverpool, o croata conseguiu achar espaço e dar a bola para Hazard marcar. No segundo tempo, aos 68′, o meia ainda arriscou uma finalização, mas parou nas mãos de Alisson.

Ficha técnica:

Chelsea (4-3-3): Kepa, Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kante, Kovacic (Barkley 81′), Willian (Moses 73′), Hazard, Giroud (Morata 65′).

Reservas não utilizados: Caballero, Fabregas, Zappacosta e Cahill.

Liverpool (4-3-3): Alisson, Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Milner (Sturridge 86′), Herderson (Keita 78′), Wijnaldum, Mane, Firmino, Salah (Shaqiri 66′).

Reservas não utilizados: Mignolet, Fabinho, Alberto Moreno, Matip.

Gols: Hazard 25′ e Sturridge 88′.

Cartões amarelos: Mane 39′, Milner 77′.

Árbitro: Andre Marriner

Público: 40.625 – Stamford Bridge

