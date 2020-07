Giroud explica comemoração inusitada

Na última partida do Chelsea pela Premier League o time venceu o Norwich por 1-0. O resultado no Stamford Bridge foi garantido com um gol de cabeça de Olivier Giroud no final do primeiro tempo. Contudo, o que mais surpreendeu no gol foi a comemoração inusitada. Imitando gestos de quem utiliza caderno e caneta, o francês deixou todos perplexos até a entrevista após o jogo.

Assim, o camisa 18 depois explicou que a comemoração foi uma alusão ao jogo “scrabble” – um tipo de palavra cruzada com peças – que joga com N’golo Kanté. O volante é companheiro de seleção de Giroud e foi homenageado pela amizade dos dois. Além disso, o meio-campista está lesionado, então a referência foi uma espécie de saudação ao companheiro.

Giroud novamente começou como titular na partida contra os Canários. O centroavante caiu nas graças do técnico Frank Lampard em 2020 após primeira metade da temporada sendo a terceira opção. Inclusive, esteve prestes a sair do clube em janeiro. Assim, com a queda de rendimento de Tammy Abraham, o francês tomou a responsabilidade e já marcou quatro vezes desde o retorno da Premier League.

