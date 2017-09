Fora de casa, Chelsea enfrenta o Stoke City por mais três pontos na Premier League

Após uma esteia avassaladora pela Carabao Cup ao bater o Nottingham Forest por 5 a 1, o Chelsea volta a campo pela Premier League neste sábado (23), ás 11 horas (horário de Brasília). Conte e seus comandados visitarão a equipe do Stoke City – atual 13º colocado -, em encontro que será transmitido pela ESPN Extra e pelo WatchESPN. Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real pelo Twitter @ChelseaBrasil.

Hazard pode voltar ao time titular

Retornando aos poucos após a cirurgia no tornozelo que o deixou de molho no início da temporada, Eden Hazard pode fazer sua primeira partida como titular no campeonato inglês neste fim de semana. O camisa 10 foi um dos 11 eleitos por Antonio Conte para enfrentar o Nottingham Forest na última quarta-feira, e permaneceu em campo durante os 90 minutos, provando que já está apto a retornar para sua posição.

Com o retorno do belga, os únicos jogadores que não estarão a disposição de Conte para o confronto são David Luiz e Danny Drinkwater. O zagueiro, que foi expulso na última partida pela competição diante do Arsenal recebeu suspensão de três jogos da Federação Inglesa, e não poderá atuar diante do Stoke. Seu substituto deve ser Antonio Rüdiger, que já havia sido escalado na posição para a partida da última quarta-feira, pela Carabao Cup. Já o meia segue fora tentando recuperar a boa forma.

Stoke pode ter quatro desfalques para a partida

Sem poder contar com o zagueiro Kurt Zouma – emprestado pelo Chelsea – por questões contratuais, os Potters ainda possuem dúvidas preocupantes em relação ao time que entrará em campo no sábado. Ryan Shawcross e Geoff Cameron correm o risco de ficar de fora da partida, ambos machucados, sendo o último o menos provável a estar a disposição para o confronto.

Além disso, foi confirmado que o também defensor Kevin Wimmer não poderá atuar diante do Chelsea, devido a uma lesão no tendão. No mais, o Stoke não possui atletas suspensos para esta rodada, e deve mandar a campo a mesma equipe que atuou na derrota para o Newcastle por 2 a 1 na última rodada.

Prováveis Escalações

Stoke City (3-4-2-1): Butland (GK), Wimmer, Martins Indi, Johnson; Pieters, Fletcher, Allen, Diouf; Choupo-Moting, Shaqiri; Jese.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Kante, Bakayoko, Alonso; Pedro, Hazard, Morata.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Mesmo com parte das perguntas feitas à Antonio Conte ao longo da coletiva sendo voltadas à transferência de Diego Costa para o Atlético de Madrid, – confirmada ao longo desta semana – o treinador manteve seu foco voltado ao confronto deste fim de semana. Além de anunciar que Drinkwater permanece fora, o italiano declarou que Hazard poderá sim retornar a equipe titular, e enalteceu os feitos do Stoke diante de grandes equipes neste início de temporada.

“Será um jogo muito difícil. Eles venceram o Arsenal e empataram contra o Manchester United, o que significa que são um bom time. Nós teremos que prestar muita atenção e nos prepararmos bem para a partida.” “O mais importante é que encaremos jogo por jogo. Amanhã [diante do Stoke] será muito difícil, e nós temos que estar preparados física e taticamente, temos que ter disciplina. Nós estamos trabalhando muito bem e estou satisfeito com o comprometimento e o comportamento de meus jogadores. Ás vezes os cartões vermelhos vem, eu já fui jogador e entendo esse tipo de situação”, declarou Conte referindo-se à suspensão de David Luiz. “Estou satisfeito com a recuperação que Eden vem apresentando, ele atuou muito bem na quarta. Jogou com muita intensidade. Agora ele realmente superou a lesão e nós temos três jogos a disputar ao longo dessa semana, então sim, há a possibilidade de que eu o escale.”

Mark Hughes (Stoke City)

A derrota do Stoke City para o Bristol na última terça-feira ainda teve forte repercussão durante a entrevista pré-jogo desta manhã. Hughes admitiu a decepção que ele e seus comandados enfrentaram após o resultado inesperado, mas alegou que enxerga o desafio deste fim de semana como a possibilidade de se reerguer após a eliminação da Carabao Cup.

“Acabamos desapontando a nós mesmos no meio da semana, então estamos ansiosos para responder da melhor maneira possível diante do Chelsea”, disse Hughes em referência a derrota para o Bristol City, na Carabao Cup. “Não há nada que possamos fazer em relação ao que aconteceu na terça-feira, antão temos que construir um bom resultado contra os atuais campeões da Premier League, e eu acredito que conseguiremos isso.” “Será um desafio para nós, mas conseguimos nos impor diante do Arsenal e do Manchester United e tirar pontos deles, então estamos confiantes em fazer o mesmo neste fim de semana.” “Teremos que contar com um pouco da nossa sorte de vez em quando, assim como sempre fizemos nesses jogos, mas fomos muito bem em nossas últimas duas partidas em casa e queremos continuar assim.”

Fique de Olho

Eric Maxim Choupo-Moting

Artilheiro do Stoke City na atual edição da Premier League com dois gols marcados, Choupo-Moting chegou ao clube no início desta temporada. Aos 28 anos, o camisa 10 dos Potters é jogador da seleção camaronesa (naturalizado), mas já atuou também nas categorias de base da Alemanha, onde nasceu. Antes de chegar a Inglaterra, passou por grandes clubes como Hamburgo e Schalke 05, e pode trazer perigo ao lado de Xherdan Shaqiri para o setor defensivo dos Blues.

Histórico Recente

As últimas duas partidas entre Chelsea e Stoke City foram marcadas por vitórias dos Blues. Ambas aconteceram durante a Premier League na temporada 2016/2017, tendo a mais recente sido realizada no Bet365 Stadium, onde os londrinos venceram por 2 a 1.

Curiosidades

O Stoke já sofreu 13 derrotas diante do Chelsea pela Premier League; mais do que contra qualquer outra equipe inglesa;

O Chelsea venceu sete de seus últimos oito jogos fora de casa pelo campeonato inglês, marcando pelo menos dois gols em seis partidas;

O atacante Willian já marcou quatro gols sobre o Stoke na Premier League; também mais que qualquer outro oponente;

Mark Hughes enfrentará o Chelsea pela 24ª vez em sua carreira como treinador, tendo perdido 15 vezes para o clube londrino e sofrido um total de 43 gols.

