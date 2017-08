Em decisão com expulsão e cobrança de pênaltis, Arsenal vence Chelsea e leva a FA Commmunity Shield

Pela FA Community Shield 2017, o Chelsea enfrentou o Arsenal neste domingo (06/07) partida que deu início à nova temporada na Inglaterra. Com gols de Victor Moses para os Blues e Kolosinac para os Gunners, um novo modelo de cobranças de pênaltis foi utilizado, no fim, o time comandado por Arsene Wenger se consagrou como campeão.

Oportunidades para as duas equipes, sem mudanças no placar

O Arsenal saiu para o ataque nos primeiros minutos de partida, já o Chelsea buscava com mais frequência uma jogada com bola enfiada para o ataque. Os Gunners quase abriram o placar ao seis minutos, Oxlade Chamberlain deu bom passe para Iwobi, o atacante driblou David Luiz e cruzou para o meio da área, Lacazette chegava com perigo, mas Courtois tirou. Um minuto depois, Xhaka lançou Welbeck, o inglês cabeceou livre dentro da área, mas não marcou por grande defesa de Courtois.

Com 22 minutos, ataque promissor do Arsenal parado pela trave, Bellerin acionou Lacazzete, que tabelou com Welbeck, na devolução o camisa 9 parou e bateu colocado, mais uma boa oportunidade para o time treinado por Arsene Wenger. Em uma disputa aérea, Cahill acertou Mertsacker com o cotovelo na descida do pulo. O zagueiro do Arsenal precisou de atendimento médico e foi substituído. David Luiz roubou bola e se destacou muito no primeiro tempo com um chapéu e recuo de cabeça para trás para Courtois.

Ataque azul, Victor Moses deu uma “meia lua” no marcador e bateu cruzado, Peter Cech fez grande defesa. Pouco tempo depois, Pedro carregou pelo lado esquerdo do campo e bateu com perigo, mais uma vez o goleiro do Arsenal defendeu bem. Aos 43 minutos contra-ataque Gunner Oxlade Chamberlain aberto na esquerda, passou para Welbeck, o atacante conseguiu limpar a jogada e bateu para o gol, o arqueiro azul segurou bem.

Segundo tempo com Chelsea na frente, empate do Arsenal e cobrança de pênaltis

Cobrança de escanteio de Willian, zaga do Arsenal tirando o perigo e Cahill recupera e dá assistência com apenas um toque de cabeça, para cima, Victor Moses aparece como elemento surpresa cara a cara com Cech e marca deslizando, de perna direita.

Pressão dos Blues para cima do adversário, bola no ataque e mais um escanteio ganho, Fàbregas cobra curto com Pedro pelo lado esquerdo, de espanhol para espanhol, cavadinha do camisa 4 e a defesa tirou, no robete, Batshuayi acertou um chute, mas Cech defendeu.

Elneny acertou um belo chute no lado direito do campo que foi como uma bomba para o gol defendido por Courtois, o goleiro belga fez grande defesa. Kolosinac ganha pela esquerda e aciona Iwobi, para Elneny que emendou e primeiro para Lacazzete, mas o atacante estava impedido.

Aos 75 minutos, Xhaka acertou um “balaço” de muito longe e Courtois se esticou todo para fazer mais uma grande defesa. Destaque no sistema defensivo também para Gary Cahill e David Luiz, além da assistência, o capitão foi seguro nos ataques do adversário.Com 80 minutos, Pedro acertou carrinho em Elneny e foi expulso diretamente pelo árbitro. Com um a menos e na cobrança de falta, Xhaka mandou para Kolosinac dentro da área e o Arsenal igualou o placar.

Morata recebeu pelo lado esquerdo do campo e foi derrubado. Na cobrança de falta, Fàbregas acertou levantou na área e o camisa 9 quase marca seu primeiro de cabeça.

Arsenal no ataque, Walcott pela direita e Cahill tira de carrinho. Partida encerrada, foi dada a largada para a cobrança de pênaltis.

Pênaltis

Na primeira cobrança, Gary Cahill Marcou. Vez do Arsenal,cobrança também convertida. Mais uma do Arsenal, Nacho Monreal marcou. Courtois bateu e perdeu. Morata foi pelo canto direito e também perdeu. Oxlade Chamberlain bateu e fez. Giroud marcou e conquistou a FA Community Shield.

FICHA TÉCNICA

Arsenal: Cech; Holding, Mertsacker (Kolosinac) e Nacho Monreal; Oxlade-Chamberlain, Elneny, Xhaka e Bellerin; Iwobi (Walcott), Welbeck (Reiss Nelson) e Lacazzete (Giroud).

Chelsea: Courtois; César Azpilicueta, David Luiz e Gary Cahill; Victor Moses, N’Golo Kanté, Cesc Fàbregas e Marcos Alonso (Antonio Rüdiger); Willian (Musonda JR), Pedro e Michy Batshuayi (Álvaro Morata).

Gols: Victor Moses 46′ (CHE) Kolosinac 82′ (ARS).

Cartão Amarelo: Azpilicueta 12′ (CHE), Bellerín 15′ (ARS), Marcos Alonso 34′ (CHE), Willian 36′ (CHE).

Cartão Vermelho: Pedro 75′ (CHE).

Estádio: Wembley.

