Chelsea e Arsenal abrem a temporada inglesa com a FA Community Shield

Como de costume no calendário da Inglaterra, a temporada do futebol começa com a conhecida FA Community Shield, ou Supercopa da Inglaterra. A partida reúne os campeões vigentes da Premier League e da FA em jogo único no estádio de Wembley, dando aos torcedores o primeiro contato com as equipes após as férias do verão europeu.

Nesta edição, o Chelsea, campeão nacional, enfrenta o Arsenal, campeão da copa nacional. A partida acontece no próximo domingo (6), às 10h da manhã (horário de Brasília). A transmissão no Brasil fica por conta da ESPN Brasil, mas você pode acompanhar todos os lances no Twitter @chelseabrasil.

Blues começam a temporada após duas derrotas seguidas em amistosos

É sempre importante ressaltar que a pré-temporada não tem grande importância no que se refere a resultados. Entretanto, qualquer derrota é notável. O Chelsea fez três partidas de grande porte na sua preparação para a temporada 2017/18, e venceu uma delas.

Contra o prórpio Arsenal, grande jogo e 3 a 0 favoráveis no placar. Na sequência, derrotas por 3 a 2 para o Bayern de Munique e 2 a 1 para a Internazionale. Os jogos mostraram que o time cria boas expectativas e, mesmo com as derrotas, fez bons jogos. A rotatividade do elenco também trouxe boas surpresas, como o faro de gol do belga Batshuayi. Podemos ter boas esperanças.

Força do elenco pode dar ao Arsenal um bom começo de temporada

Os Gunners fizeram quatro partidas de grande porte em sua pré temporada. Além da derrota já citada para o Chelsea, houve dois compromissos pela Emirates Cup: Vitória sobre o Benfica por 5 a 2 e derrota para o Sevilla por 2 a 1; além de um empate por 1 a 1 contra o Bayern de Munique, em amistoso anterior.

A maior expectativa do torcedor do Arsenal fica na manutenção do elenco, que pode funcionar muito bem com Sanchez, Ozil e Girould, auxiliados agora por Lacazette no comando de ataque. Resta saber como Arsene Wenger irá comandar sua equipe e segurar seus torcedores sem a UEFA Champions League. Quinto colocado na última Premier League, os Gunners têm que se contentar com a UEFA Europa League 2017/18.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Cahill e David Luiz; Moses, Kante, Fàbregas e Alonso; Willian, Pedro e Batshuayi. Técnico: Antonio Conte.

Arsenal (4-3-3): Cech; Koscielny, Mertesacker, Monreal e Bellerin; Ramsey, Xhaka, Oxlade-Chamberlain; Ozil, Welbeck e Lacazette (Girould). Técnico: Arsene Wenger.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

“Foi uma pena pedrer a FA Cup para o Arsenal depois de uma temporada tão boa. Mas agora é outro jogo, sabemos que são um grande time. Esperamos um jogo difícil e queremos começar a temporada com uma vitória.” “Chelsea e Arsenal não estão na melhor forma pois estamos no começo da temporada, mas queremos fazer um bom jogo, com muita intensidade, e nos preparar para o que está por vir.”

Arsene Wenger (Arsenal)

“Me desculpem por estar aqui! Posso entender que vocês querem me matar, mas até agora estou sobrevivendo!” – brincou Wenger sobre o fato dos Gunners não estarem na UEFA Champions League. “Sempre vou preparar um time que seja capaz de vencer o próximo jogo.”

Fique de Olho

Alexandre Lacazette chega com grandes expectativas em sua primeira temporada na Premier League. O atacante francês deu muitas alegrias à torcida do Lyon, e custou 44 milhões de libras aos cofres do Arsenal. Lacazette já marcou nas partidas de pré-temporada, e pode ser grande responsável na reconstrução do time em uma temporada longe da UEFA Champions League, fato que não acontecia há 20 anos.

Histórico Recente

A última partida da temporada 2016/17 se repete no primeiro embate de 2017/18. Chelsea e Arsenal se enfrentaram na final da FA Cup no último mês de maio, com vitória da equipe do norte de Londres. Aaron Ramsey e Alexis Sanchez marcaram de um lado, e Diego Costa descontou para o Chelsea.

Essa final confirmou que as duas equipes se enfrentariam na Supercopa da temporada seguinte, uma vez que o Chelsea já era o campeão nacional.

Curiosidades

Chelsea e Arsenal já se enfrentaram 189 vezes: 62 vitórias do Chelsea, 54 empates e 73 vitórias do Arsenal;

As equipes se encontraram apenas uma vez em competições internacionais. Nas quartas de final da Champions League 2003/04, houve 1 a 1 em Stamford Bridge e vitória azul em Highbury por 2 a 1. O Chelsea acabou eliminado na fase seguinte pelo Monaco;

Foram dois embates entre as equipes na Community Shield. Em 2005, 2 a 1 para o Chelsea, e em 2015, 1 a 0 para o Arsenal.

