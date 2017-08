Entre ‘o céu e o inferno’, Chelsea terá de provar que merece favoritismo no Grupo C

Nem para o bem, nem para o mal. Está talvez seja a melhor definição para a situação do Chelsea no Grupo C da Champions League, onde será acompanhado por Atlético de Madrid, Roma e o simpático estreante FK Qarabag, do Azerbaijão.

Mesmo formando uma das chaves mais difíceis da primeira fase, contando com três favoritos a classificação para as oitavas de final – enquanto a maioria dos grupos possuí apenas dois -, o cenário a ser enfrentado pelos Blues não deve ser visto com tanto pessimismo. Afinal, há de se lembrar que além de não enfrentar nenhum dos times de seu pote, o Chelsea também deixou para trás ao longo do sorteio francos favoritos ao título como PSG e Barcelona, além do novato (porém fatal) RB Leipzig.

De modo geral, a situação inglesa não chega nem perto de estar confortável, mas com certeza poderia ser pior. Com esta formação, os Blues devem enfrentar mais dificuldades nos confrontos diante do Atlético de Madrid, que tem se destacado nas últimas edições do torneio; enfrentar a Roma de maneira equilibrada na Itália, com ligeira vantagem em Stamford Bridge; e garantir bons resultados diante do Qarabag – ou, pelo menos, é isso que se espera que aconteça.

Confrontos

Chelsea vs Qarabag – 12 de setembro e 22 de novembro

Os Blues estreiam na competição jogando em casa diante do FK Qarabag. A equipe, que faz história ao se tornar a primeira do Azerbaijão a se classificar para a Champions, foi campeã da Premier League e eliminou o FC Copenhague, da Dinamarca, nos playoffs. Com nomes poucos conhecidos em seu elenco, é famoso nacionalmente pela grande diversidade de nacionalidades de seus jogadores.

Apesar de pouco conhecido do grande público europeu, o clube possui um histórico de bons desempenhos em competições europeias dentro de casa, na cidade de Baku. Há dois anos, conquistou um empate contra a equipe do Mônaco e bateu o Anderlecht diante de sua torcida pela Europa League, mas não conseguiu atingir o número necessário de pontos para se manter vivo no torneio.

Chelsea vs Atlético de Madrid – 27 de setembro e 5 de dezembro

Definitivamente o confronto mais complicado do grupo, o encontro entre Chelsea e Atlético de Madrid conta com uma série de fatores para elevar os ânimos das partidas de ida e volta. Além de toda a polêmica envolvendo o atacante espanhol Diego Costa, o último encontro entre as duas equipes pela competição não teve um final feliz para os londrinos.

Em 2014, ambas as equipes se encontraram pelas semifinais da Champions League, com os madrilenhos avançando para as finais após uma vitória de 3 a 1 sobre a equipe inglesa. Curiosamente, naquela oportunidade, o próprio Diego Costa ainda fazia parte da equipe rojiblanca e foi um dos autores dos gols no Stamford Bridge a favor dos visitantes, enquanto o atual camisa 9 atleticano Fernando Torres anotou o único feito do Chelsea na partida.

Além disso, o Atlético de Madrid tem realizado grandes campanhas no torneio continental ao longo dos últimos anos. Classificado para está edição de forma direta após assegurar a terceira colocação na liga espanhola, os rojiblancos chegaram a duas finais em cinco anos, além de conquistar vaga na fase de mata-mata em mais duas. Outro aspecto positivo a favor dos madrilenhos e a manutenção de quase todo o seu elenco da última temporada, algo que não foi completamente assegurado pelos Blues para este ano.

Chelsea vs Roma – 18 e 31 de outubro

Considerada a equipe mais forte a integrar o pote 3, a Roma garantiu sua vaga para a Champions ao sagrar-se vice-campeã da Serie A, apenas cinco pontos atrás da vitoriosa Juventus. No entanto, apesar de seu destaque no cenário nacional, os italianos enfrentam dois problemas que podem refletir em sua participação no torneio: além de não contar mais com o ex-atacante Francesco Totti, que se aposentou no fim da última temporada, suas participações na competição continental não chegaram a ter o mesmo brilho ao longo da história recente.

Eliminada da competição na última temporada ainda na fase classificatória, a equipe italiana se quer chegou a conquistar a vaga para os playoffs em dois dos últimos cinco anos. Além disso, chegou a fase final da Champions apenas uma vez em sua história, em 1984, sendo derrotado pelo também inglês Liverpool, e jamais conquistou a Europa League.

No que diz respeito a confrontos diretos, o último encontro entre Chelsea e Roma aconteceu ainda em 2013, em uma partida amistosa. Já por campeonatos continentais, as duas equipes fizeram parte do mesmo grupo da Champions League em 2008, tendo sido somadas uma vitória para cada lado e ambas avançado às oitavas de final.

