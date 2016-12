Wenger coloca o Chelsea com a mão na taça, mas ainda é preciso ter os pés no chão

A vantagem pode ser muito boa, o time pode estar jogando muito bem e as perspectivas podem ser as melhores. Até os adversários podem ter jogado a toalha, mas a Premier League ainda não é do Chelsea.

Com a sequência de 12 vitórias seguidas e contando, a incontestável liderança dos Blues no campeonato já faz com que os londrinos sejam praticamente considerados campeões, antes mesmo do início de 2017. É o caso de Arsene Wenger, treinador do Arsenal, que classificou o Chelsea como “super favoritos” após a construção de sequência de vitórias, e parece não acreditar mais na “caça ao líder”.

Antonio Conte, o grande comandante dos líderes da tabela, rechaçou as declarações do treinador adversário. Segundo o italiano, ainda faltam muitas partidas a serem disputadas e menos da metade do campeonato não pode ser base para uma previsão tão distante:

“Eu acho muito difícil responder a essa questão. Nós só jogamos 18 jogos, ainda faltam 20 para acabar o campeonato” – afirmou Conte em entrevista coletiva.

O técnico do Chelsea falou ainda do momento da equipe, que surpreende a muitos pela temporada totalmente diferente do que foi visto em 2015/16:

“No começo da temporada, nenhum jogador, nenhum técnico e nenhum jornalista diriam que iríamos lutar pelo título, por causa da temporada ruim no ano passado.” “Nós temos apenas seis pontos de vantagem para o segundo colocado. Ainda há muito caminho pela frente, mas estou feliz por terem todos mudado a opinião quanto a nós.” “É importante continuar vencendo para transmitirmos a mensagem certa. Porém, como eu disse, ainda faltam 20 jogos e temos um longo caminho até o fim da temporada” – concluiu Conte.

