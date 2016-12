Um elenco preparado e reservas com grande potencal faz a diferença no campeonato

Um grande time precisa ser eficiente dentro de campo e estar preparado para todo tipo de adversidades que o futebol pode apresentar. Inserindo a regra no contexto do líder da Premier League, Chelsea, é necessário que todos os jogadores estejam preparados para cumprir seu papel, na próxima partida, os Blues enfrentarão o Bornemouth, em Stamford Bridge, sem dois jogadores importantes e que participaram de todos os jogos, o atacante e artilheiro da competição, Diego Costa e o volante, N’Golo Kanté, suspensos.

Em uma entrevista públicada no site oficial do clube, o meio campista, Nemanja Matic e o zagueiro, César Azpilicueta, falaram sobre a oportunidade de Michy Batshuayi ser titular e decidir a partida:

“Nós temos que entender isso, você tem situações como esta durante a temporada, mas, outros times também terão seus problemas”. “É claro,ambos são jogadores importantes para nós, mas, a próxima partida que vamos jogar é em casa e nós temos que fazer o nosso melhor para conseguir três pontos”. “Todos são importantes no futebol, porque, você nunca sabe quem irá jogar o próximo jogo. Eu estou feliz, porque, nos treinamentos, você pode ver que todo jogador está fisicamente preparado”. “Ele é um ótimo jogador, ele trabalha muito duro, todos os dias, e tem muitas qualidades, com certeza”.

“Nós não teremos Diego contra o Bornemouth, mas, eu espero que Michy seja o homem que decida o jogo. Se ele fizer isso, será bom para nós. Ele é um ótimo atacante, com certeza, por isso Chelsea o comprou. Eu estou certo que se ele tiver uma chance de marcar na próxima partida, ele fará isso”.

Perder o artilheiro do campeonato, mesmo que por apenas uma partida, pode fazer uma grande diferença. Com treze gols e cinco assistências, Diego Costa, participa da maioria das jogadas que resultam em gol, característica importante para um grande atacante. Por outro lado, Michy Batshuayi chegou ao clube como um grande investimento, depois de fazer uma boa temporada pelo Olympique de Marseille. O atacante belga já foi decisivo vestindo a camisa do maior de Londres e causou boa impressão. Batshuayi pode ser decisivo na próxima partida e ganhar créditos, para outras aparições, a questão sobre seu desempenho será respondida dentro de campo, pelo próprio jogador.

É interessante levantar uma questão sobre o sistema tático (3-4-3) adotado pelo técnico, Antonio Conte, pois, mesmo com a incrível marca de 11 vitórias consecutivas, sem dúvida alguma, outros times tentarão quebrar a sequência e vencer o Chelsea, com táticas que terão o objetivo principal de surpreender a formação azul. Então, caso Batshuayi ganhe mais confiança na próxima partida, dois atacantes podem ser utilizados, em um momento de ataque total dos Blues.

Em relação ao francês, N’Golo Kanté, o time pode entrar em campo com Fàbregas e Matic, ou, os jovens, Ruben Loftus-Cheek e Nathaniel Chalobah, podem ser opções escolhidas por Conte para formar o time titular. Qual é a escalação ideal para a próxima partida? Conte já afirmou que decide os titulares visando as características principais do adversário, se joga uma partida que exige mais do físico ou da técnica. O Bornemouth apresenta muitas jogadas no contra-ataque, como por exemplo, a virada contra o Liverpool, que teve o placar final de 4 a 3. Visando isso, jogadores que “segurem” mais as jogadas feitas no meio do campo podem ser escolhidos, principalmente, se o time marcar primeiro e se defender, caso o jogo fique mais movimentado nos momentos finais, como já aconteceu em algumas partidas do campeonato.

“É claro que ele é beneficiado de trabalhar com ele [Diego]”

“Foi a mesma coisa comigo, sete anos atrás. Foi muito bom, para mim, ver como Frank Lampard jogava, como Michael Ballack jogava e Michael Essien. Então, é bom para Michy e uma boa experiência para ele ver os movimentos do Diego”.

Sem dúvida, um jogador com potencial alto deve aprender com os grandes titulares. Batshuayi poderá se desenvolver observando como Diego usa sua força, velocidade e estilo de jogo. O belga só tem a aprender com o artilheiro da Premier League.

O zagueiro, César Azpilicueta, também falou sobre a próxima partida e suas circunstâncias:

“Ambos são muito importantes para nós, mas, nós temos um bom elenco e espero que os jogadores que joguem a próxima partida façam um bom trabalho e nós podemos continuar vencendo, este é o objetivo do grupo”. “Nós estamos em boa forma e nós temos que continuar trabalhando. Não está terminado, mas, nós estamos cheios de confiança”.

O elenco do Chelsea é forte e a próxima partida, se definida rapidamente e o meio campo continuar mostrando uma sólida postura, pode ser vencida, o time joga em casa e contará com apoio total da torcida. Os Blues seguem forte e os reservas possuem uma boa oportunidade nas mãos, ou melhor, nas chuteiras.

