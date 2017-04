Pré-Rodada #33: Mais um clássico marca a rodada dos Blues

Em menos de duas semanas após a vitória do Chelsea sobre o Manchester City, os Blues voltam a campo para outro grande jogo, enfrentando dessa vez o Manchester United em Old Trafford.

O jogo poderá ser ainda mais desafiador pois o time de José Mourinho não venceu nenhum dos dois duelos já travados contra o time de Conte nessa temporada, além de que o United ainda briga na tabela por uma vaga para se classificar para a Champions League.

O Chelsea segue líder com 75 pontos, sete à frente do vice Tottenham (68). Os Spurs enfrentarão o Bournemouth no White Hart Lane. Confira abaixo o resto da tabela e os demais jogos que compõem a 33ª rodada do Campeonato Inglês.

Manchester United x Chelsea – Old Trafford – 16/04/2017 – 12h00

O maior jogo da rodada será também muito decisivo para ambos os times: do lado azul, o Chelsea segue na busca do título e precisa fazer sua parte para não se preocupar com o Tottenham; do lado vermelho, apesar dos tropeços o United ainda briga por uma vaga para a próxima Champions League.

O United está atualmente na 5ª colocação com 57 pontos, e a vitória pode deixá-los a apenas um ponto atrás do quarto colocado, o Manchester City.

Tottenham x Bournemouth – White Hart Lane – 15/04/2017 – 08h30

Os Spurs vêm de ótima forma, com seis vitórias consecutivas e com certeza são os favoritos para o jogo, que será em sua casa contra o Bournemouth, que vem tropeçando em sua forma recente, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

A vitória pode deixar reduzir a diferença do Tottenham para o Chelsea em até 4 pontos, os deixando ainda vivos e como uma ameaça real na disputa ao título. Já o Bournemouth ocupa a 15ª colocação com 35 pontos e, com o meio da tabela bem embolado, a vitória do time do litoral pode colocá-los até mesmo na 10ª posição.

West Bromwich x Liverpool – The Hawthorns – 16/04/2017 – 09h30

O Liverpool terá um grande desafio contra o West Brom jogando fora de casa e sem contar com Lallana, Henderson e Mané. Os Reds seguem na terceira colocação e estão há seis jogos sem perder, com 63 pontos, apenas dois à frente do City.

Por outro lado, o West Brom acumula 15quatro derrotas nos últimos seis jogos e, apesar disso, ainda estão bem no campeonato, ocupando a oitava colocação.

Southampton x Manchester City – St. Mary’s Stadium – 15/04/2017 – 13h30

O Southampton vem em boa fase, com apenas uma derrota e quatro vitórias nos últimos seis jogos, com uma média de mais de dois gols por jogo. Já o time de Guardiola teve uma agenda dificílima e conseguiu apenas dois pontos contra Liverpool, Arsenal e Chelsea, caindo para a quarta posição e ficando praticamente fora da disputa pelo título.

Ainda assim, a vitória será importante para ambos os times: para o Southampton, para continuar na metade superior da tabela e, para o City, para continuar na zona de classificação e garantir uma vaga para a próxima Champions League.

