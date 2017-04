Pré-Rodada #32: Chelsea continua sua saga pelo sexto título

Após vencer o Manchester City e espantar qualquer chance de crise na reta final do campeonato, o time de Antonio Conte segue firme por mais um título e neste rodada visitará o Bournemouth a fim de aumentar a vantagem pro Tottenham, que no momento é de sete pontos.

O Chelsea entra na rodada com 72 pontos. Tottenham, com 65, é o adversário mais próximo e enfrenta nesta rodada o Watford, 10º colocado. Confira como será a 32ª rodada da Premier League:

Fique de Olho:

Tottenham x Watford – 08/04/2017 – 8h30

Principal adversário do Chelsea na corrida do título, o Tottenham venceu as últimas cinco partidas na Premier League, sendo a última, contra o Swansea, de maneira heroica. A equipe de Mauricio Pochettino perdia até os 87 minutos, mas conseguiu a virada nos minutos finais.

A chance dos Spurs acabarem o jogo com os três pontos é muito grande. É a única equipe que ainda não perdeu em casa nesta edição da Premier League. Além disso, a equipe conta com a volta de seu artilheiro, Harry Kane, que ficou de fora de algumas partidas por lesão.

Stoke City x Liverpool – 08/04/2017 – 11h

Terceiro colocado e muito inconsistente no campeonato, o Liverpool viaja para enfrentar uma equipe que vendeu muito caro os três pontos para o Chelsea nas duas partidas do campeonato. Se hoje a diferença entre as equipes de Klopp e Conte está em 12 pontos, em certo momento da Premier League, era o Liverpool quem parecia que ameaçaria o estreante.

Em caso de derrota do Liverpool, a vantagem pode chegar a 15 pontos, e com os Reds tendo seis jogos para se realizar, se tornaria uma missão quase impossível.

Manchester City x Hull – 08/04/2017 – 11h

Adversário do Chelsea da última quarta-feira, o City fez uma bela partida em Stamford Bridge, mas praticamente deu adeus a disputa do título com a derrota. Com 58 pontos, a equipe de Pep Guardiola precisa muito da vitória. Se as pretensões de título acabaram, a presença na Champions League não é garantida.

A 4 pontos a frente do Arsenal, o City precisa vencer e jogar a pressão do Top 4 para Arsene Wenger.

Crystal Palace x Arsenal – 10/04/2017 – 16h

Pressionado, o Arsenal entra em campo contra Palace olhando uma vaga para a Champions League da próxima temporada. Com a crise e uma chance real de ficar de fora da principal competição europeia, o Arsenal enfrenta um adversário difícil e fora de casa. O Palace venceu há duas rodadas o Chelsea em Stamfrod Bridge de virada.

Com derrota e vitória do City, o Arsenal pode ficar até sete pontos do 4º colocado e criar um distância complicada de se tirar com apenas sete partidas a se disputar.

