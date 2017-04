Pré-Rodada #30: Em reta final, Chelsea segue buscando vitórias

Chegamos na casa das 30 rodadas do Campeonato Inglês, e apesar da grande diferença de dez pontos do Chelsea (69) para o Tottenham (59), muito ainda está em aberto, com a zona de classificação para a Champions League completamente incerta pela proximidade de pontos dos demais times.

Ainda assim, jogo após jogo, o time de Antonio Conte segue acumulando vitórias, podendo chegar à quarta consecutiva caso vença o Crystal Palace, neste sábado.

Outra notícia boa é que os times concorrentes terão jogos difíceis nesta rodada, como o Tottenham, que enfrentará o Burnley fora de casa. Os Clarets são um dos times com melhor aproveitamento em casa no campeonato, podendo então complicar e muito a vida dos Spurs.

Jogos da Rodada

Classificação

Artilheiros

Fique de Olho

Chelsea x Crystal Palace – Stamford Bridge – 01/04/2017 – 11h00

Cada vitória é essencial para o Chelsea ir se apossando do título, já que, dessa forma, a responsabilidade fica apenas com o próprio time, sem depender dos outros.

Apesar de ser um derby local e o Crystal Palace vir de 3 vitórias consecutivas, o time ainda luta para fugir da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação com apenas 28 pontos em 28 jogos.

Vale lembrar que o jogo será em Stamford Bridge, e a partida do primeiro turno acabou em 1 a 0 para os Blues.

Burnley x Tottenham – Turf Moor – 01/04/2017 – 11h00

O jogo promete ser complicado para o Tottenham, pois o Burnley, apesar de ocupar uma modesta 13ª colocação, é o time com maior aproveitamento em casa do campeonato, com 83% de vitórias e 78% dos pontos conquistados.

Na pior das hipóteses para os Blues, os Spurs podem sair com a vitória e ficar ainda sete pontos atrás na vice-colocação.

Liverpool x Everton – Anfield – 01/04/2017 – 08h30

O primeiro jogo da rodada promete ser bem equilibrado, e consequentemente complicado para o Liverpool. Os Reds estão na quarta colocação, e o Everton está seis pontos atrás, em sétimo.

Ambos os times possuem a mesma forma nos últimos cinco jogos: um empate, uma derrota e três vitórias. Porém, o Everton acumulou 11 gols marcados, uma media de mais de dois por jogo. Por outro lado, o Liverpool conta a seu favor o fator casa, onde sempre é muito forte.

Arsenal x Manchester City – Emirates Stadium – 02/04/2017 – 12h00

Para fechar a rodada, uma promessa de grande jogo entre Arsenal e City. Os Gunners vêm de uma série de tropeços, com quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos, e praticamente não brigam mais pelo título, ocupando a sexta posição com 50 pontos.

Já o City ainda está na briga e, embora tenha tropeçado, com dois empates, segue com chances de chegar ao título.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comentários