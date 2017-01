Pré-Rodada #22: Chelsea tenta manter vantagem; Liverpool pega lanterna e Tottenham tem clássico

Neste sábado (21), começa a 22ª rodada da Premier League. Logo pela manhã, o Liverpool entra em campo para abrir a rodada recebendo o Swansea. O Chelsea fecha a rodada no domingo, às 14h30 no horário de Brasília.

Liverpool x Swansea

Sábado, 21/01 às 10h30

Atual terceiro colocado, mas empatado em pontos com o vice-líder Tottenham, o Liverpool entra em campo para tentar diminuir a distância pro Chelsea. Sete pontos atrás, a equipe de Jurgen Klopp recebe o lanterna da competição. Com apenas três pontos conquistados nos últimos 15, o Swansea parece ser uma presa fácil para os Reds, que devem contar com a volta de Philippe Coutinho no time titular.

Única desvantagem para o Liverpool pode ser a questão física. A equipe teve que jogar na última quarta-feira (18), pelo replay da FA Cup, contra o Plymouth. Swansea, Tottenham e Chelsea não jogaram durante a semana.

Manchester City x Tottenham

Sábado, 21/01 às 15h30

Responsável por encerrar a sequência de vitórias do Chelsea, o Tottenham tem parada dura nesse final semana: vai até Manchester enfrentar o City. Com seis vitórias consecutivas no campeonato, a equipe do norte de Londres subiu na tabela e ocupa a vice liderança.

O adversário da vez será o City de Guardiola, que vem de goleada diante o Everton. Na quinta posição com 42 pontos, os Cityzens não podem perder pontos para não se distanciarem muito dos quatro primeiro e se ainda almejam o título.

Arsenal x Burnley

Domingo, 22/01 às 12h15

Quarto colocado com 44 pontos, o Arsenal vai receber o Burnley no Emirates Stadium. Se no Turf Moor os Clarets tem bons resultados, como visitante a equipe de Sean Dyche conquistou apenas um ponto em nove partidas, o lanterna em tal quesito. Caso vença, o time de Arsene Wenger pode assumir a vice liderança da Premier League. Como mandante, o Arsenal tem sete vitórias em 10 partidas

Chelsea x Hull City

Domingo, 22/01 às 14h30

Líder com sete pontos de vantagem, o Chelsea recebe em Stamford Bridge o Hull City, time o qual se iniciou a sequência recorde de 13 vitórias consecutivas do Blues. Após uma semana conturbada nos vestiários, o time de Antonio Conte tenta manter uma distância segura dos seus concorrentes pelo título da Premier League.

O Hull City é o primeiro time da zona de rebaixamento, empatado em pontos mas perdendo no saldo de gols para o Crystal Palace, porém vem de vitória contra o Bournemouth por 3 a 1. Para o duelo, o Chelsea deve contar com a volta de Diego Costa para o time titular.

