Pré-Rodada #21: Confrontos históricos e a chance de abrir vantagem na ponta

Após uma pausa para jogos da FA Cup e Copa da Liga Inglesa, a Premier League volta para a sua segunda rodada disputada em 2017. A rodada marca, principalmente, derbys históricos e confrontos entre os primeiros e últimos colocados.

Jogos da Rodada

14/01 – Sábado

10:30

Tottenham x West Bromwich

13:00

West Ham x Crystal Palace

Sunderland x Stoke City

Hull City x Bournemouth

Swansea City x Arsenal

Watford x Middlesbrough

Burnley x Southampton

15:30

Leicester City x Chelsea

15/01 – Domingo

11:30

Everton x Manchester City

14:00

Manchester United x Liverpool

Classificação

Fique de Olho

Leicester City x Chelsea

Sábado, 14/01, 15:30

Os Blues visitam os atuais campeões após a derrota para o Tottenham, jogo que marcou o fim do recorde de vitórias da equipe (13). Embalado pela goleada sobre o Peterborough, pela FA Cup, por 4 a 1, o Chelsea chega ainda confiante para enfrentar o Leicester, que não vem mantendo a boa campanha da temporada passada, e agora flerta com a zona do rebaixamento.

Everton x Manchester City

Domingo, 15/01, 11:30

Os Citizens viajam a Liverpool para enfrentar a sempre complicada equipe do Everton, que atualmente ocupa a 7ª colocação, mas que busca aproximação dos primeiros colocados. O City, contestado sob o comando de Pep Guardiola, quer mais do que a atual 4ª posição na tabela, e pode terminar a rodada na vice liderança.

Manchester United x Liverpool

Domingo, 15/01, 14:00

O derby dos maiores vencedores do futebol inglês coloca frente à frente José Mourinho e Jurgen Klopp. O português, ainda se adaptando ao novo clube, vem conquistando vitórias de forma consecutiva, e agora enfrenta os vice-líderes, comandados pelo alemão, que não desiste da caça ao Chelsea e do título.

