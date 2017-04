Pós-Rodada #33: Novo tropeço pode causar problemas ao Chelsea na reta final da Premier League

Uma derrota para o Manchester United em Old Trafford não era algo impossível de se imaginar; na verdade, era o mais provável desde antes de a bola começar a rolar. Mas o resultado não deixa de provocar uma certa tensão ao Chelsea, já que a diferença para o vice-líder, que já foi de 10 pontos, caiu para apenas quatro na 33ª rodada da Premier League.

O Tottenham, por sua vez, não deixou a oportunidade de se aproximar do rival passar em branco. No sábado, bateu o Bournemouth em casa por 4 a 0, chegando a casa dos 71 pontos. As demais equipes do pelotão que briga pelas primeiras posições também saíram vitoriosas de seus confrontos, mas seguem a uma distância maior dos líderes da competição.

Jogos da Rodada

Tottenham 4×0 Bournemouth

Pela segunda rodada consecutiva, o Tottenham não perdoou seu adversário, vencendo por um placar elástico. O vice líder vinha esperando por um novo tropeço do Chelsea para diminuir ainda mais a distância para a liderança e incendiar a briga pelo título da temporada; e suas preces não poderiam ter sido atendidas de melhor maneira.

Os Spurs vêm tendo um crescimento em seu rendimento ao longo da reta final da competição, diferente dos Blues, que vêm na contra mão, com uma brusca queda de desempenho. É a esse fator que a equipe comandada por Mauricio Pochettino se prende para seguir lutando pelo topo da tabela. E a conquista dos três pontos foi um importante passo rumo a este objetivo.

Já o Bournemouth, que não vence a quatro jogos, terá de começar a se preocupar em lutar para não cair. Com 35 pontos somados, caiu da 15ª para a 16ª posição e, caso Swansea e Hull City comecem a reagir nas próximas rodadas, corre o sério risco de dar adeus a Premier League na próxima temporada.

Sunderland 2×2 West Ham

O resultado do último sábado não chegou a ser bom ou ruim para nenhuma das duas equipes. Na lanterna da competição, o Sunderland chegou a apenas 21 pontos, e não deve escapar do rebaixamento nesta temporada. A primeira equipe fora da zona de perigo – Hull City – soma atualmente 30 pontos, margem que dificilmente seguirá sem alterações nas próximas rodadas.

Por outro lado, o West Ham, que já não luta por grandes objetivos na temporada, chegou aos 37 pontos, número que o levou da 14ª para a 13ª colocação. Empatado com o Leicester, fica atrás do atual campeão inglês apenas por uma desvantagem de três gols no saldo atual.

Stoke City 3×1 Hull City

A derrota para o Stoke City fez com que o Hull ficasse estagnado na 17ª posição, com 30 pontos, correndo o risco de ser ultrapassado pelo Swansea já na próxima rodada, caso não vença o Watford. Os Potters por sua vez, que enfrentarão o próprio Swansea no fim de semana que marcará a 34ª rodada, recuperaram a 11ª colocação com a vitória, e podem chegar até mesmo a nona colocação com um novo triunfo no campeonato inglês.

Southampton 0x3 Manchester City

Preparando-se para o o confronto contra o Arsenal pela semifinal da Copa da Inglaterra, no próximo sábado (22), o Manchester City não aliviou para o Southampton, mesmo jogando fora de casa. Venceu a partida marcando três gols em um único tempo, e com os pontos somados chegou a 64, mantendo-se na quarta posição, atrás do Liverpool. Na próxima rodada porém encontrará seu principal rival, United, que segue na cola para tentar uma vaga para a próxima Champions League e já mostrou que será um adversário difícil de bater.

O Southampton, que manteve a nona colocação com 40 pontos, também não entrará em campo no próximo fim de semana. Seu adversário da rodada, Chelsea, também disputará a semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Tottenham, e por isso o jogo foi remarcado para a terça-feira (25). Até lá, os Saints podem ser ultrapassados por Watford e Stoke City caso ambos vençam.

Crystal Palace 2×2 Leicester City

Desde a quebra da sequência de vitórias do Leicester no Campeonato Inglês, os Foxes parecem não ter encontrado um novo caminho para reagir. O 2×2 levou o atual campeão inglês a 37 pontos, o que causou uma queda para a 12ª posição. O Palace, por outro lado, conseguiu chegar a 15ª colocação com o ponto somado, uma ‘vitória’ para quem ocupava a porta para a zona de rebaixamento da competição. Na próxima rodada, enquanto a equipe londrina enfrentará o Liverpool no domingo, o Leicester terá de esperar até quarta-feira para voltar a campo, contra o Arsenal.

Everton 3×1 Burnley

Ainda esperançoso em conseguir ao menos uma vaga para a Liga Europa, o Everton conquistou mais uma importante vitória, desta vez sobre o Burnley. Ainda na sétima colocação, a equipe de Liverpool esta empatada em pontos com o Arsenal, e tem apenas três a menos que o Manchester City, que soma 60. Enquanto isso, o Burnley, que caiu para a 14ª posição com a derrota no último sábado, segue com a soma de 36 pontos, correndo o risco de ser ultrapassado por Crystal Palace e Bournemouth caso não volte a vencer no confronto contra o Manchester United pela 34ª rodada.

Watford 1×0 Swansea City

O placar do confronto entre Watford e Swansea não trouxe grandes novidades para a tabela. Ambos seguem na décima e 18ª posições, respectivamente. Enquanto a vitória levou os Hornets aos 40 pontos, empatados com o Southampton, que ocupa a nona colocação mas segue na frente graças a larga vantagem no saldo de gols, os Swans ficaram presos aos 28 pontos. Sem sair da zona de queda – pelo menos até a próxima rodada – a equipe do País de Gales precisa vencer o Stoke City no fim de semana caso ainda tenha pretensões de permanecer na primeira divisão na próxima temporada.

West Bromwich 0x1 Liverpool

Precisando vencer para não perder a terceira colocação e, junto a isso, a garantia da vaga para a próxima Champions League, o Liverpool vem tendo êxito em seu objetivo apesar de alguns tropeços ao longo do percurso. O triunfo pelo placar mínimo levou os Reds a casa dos 66 pontos, mantendo a vantagem de dois para o quarto colocado, Manchester City. Sem disputar competições paralelas, a equipe terá um novo compromisso no próximo domingo (23) contra o Crystal Palace, precisando mais uma vez sair de campo com os três pontos.

Em situação bem diferente, o West Brom, que ocupa apenas a oitava posição, fechou a rodada com 44 pontos, sem ameaças de ser ultrapassado apesar da derroda. Com o adiamento da partida contra o Manchester City graças a Copa da Inglaterra, o Albion voltará a campo apenas no dia 29, em confronto contra o Leicester em seus domínios.

Manchester United 2×0 Chelsea

No confronto mais importante da rodada, não houve nada que pudesse ser considerado atípico, com exceção apenas do desempenho fraco apresentado pelo Chelsea em Old Trafford. Desgastado fisicamente e com desfalques importantíssimos de última hora, o líder da Premier League não teve chances contra um United extremamente energético e com sede de vitória, além de renovado em sua forma de jogar.

Apesar de ser um resultado normal, porém, a derrota fora de casa pode custar caro aos Blues na reta final da competição. Com dois tropeços recentes, o Chelsea viu sua vantagem de dez pontos na primeira colocação cair para apenas quatro, e seus jogadores sofrerem uma brusca queda de produção nas últimas partidas, que pode ser justificada pelo esgotamento físico, especialmente dos atletas mais velhos.

Restam ainda seis partidas a serem disputadas pelo atual líder do campeonato, e apesar da pressão que virá nas próximas rodadas, o controle emocional será essencial à equipe de Antonio Conte. Até o fim da competição, cada ponto será mais do que necessário para garantir o título que, até então, parecia certo.

Já para o Manchester United, a vitória veio com o sabor de vingança dobrado. Após a derrota no primeiro turno e a eliminação na FA Cup para os Blues, José Mourinho e seus comandados ansiavam pelo triunfo sobre os Blues acima de tudo, e chegaram a seu principal objetivo. Mantendo a quinta colocação, alcançada na rodada anterior, os Red Devils somam agora 60 pontos, e lutam ainda pela chance de chegar a Champions League com vaga direta, se chegarem a terceira posição, ocupada atualmente pelo Liverpool.

Middlesbrough 1×2 Arsenal

Correndo quase por fora na disputa por uma vaga na próxima Champions League, o Arsenal voltou a vencer na 33ª rodada, e graças aos pontos somados manteve a sexta posição, empatado com o Everton, mas com ligeira vantagem no número de vitórias – critério utilizado já que o saldo de gols de ambas as equipes é o mesmo. Com o compromisso pela FA Cup no próximo sábado, os Gunners voltarão a campo pela Premier League apenas na quarta-feira, quando enfrentarão o Leicester no Emirates Stadium.

O Middlesbrough, por sua vez, que vive um situação completamente diferente da equipe de Londres, segue na 19ª colocação após a derrota, ainda com a soma de 24 pontos. Com chances cada vez menores de permanecer na primeira divisão no próximo ano, o Boro entra em campo novamente ainda neste final de semana, em confronto contra o Bournemouth fora de seus domínios.

Classificação

Artilharia

Melhor Ataque/Defesa

Liverpool – 69 gols

Tottenham – 22 gols

