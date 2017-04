Pós-Rodada #32: Chelsea vence fora de casa e da mais um passo importante na Premier League

A 32ª rodada da Premier League não trouxe grandes mudanças na tabela, mas garantiu ao Chelsea mais três pontos rumo ao título da competição. Com a vitória diante do Bournemouth fora de casa, os Blues chegaram a soma dos 75 pontos, contra os 68 conquistados pelo vice líder Tottenham até o momento.

O segundo colocado também fez o seu papel no último fim de semana, batendo o Watford por 4 a 0 em White Hart Lane. A vitória manteve a distância de sete pontos para o líder, permitindo que a esperança continue viva para os torcedores dos Spurs.

Jogos da Rodada

Tottenham 4×0 Watford

Há seis rodadas acumulando vitórias, a distância para o Chelsea não impediu o Tottenham de continuar sonhando com o título apesar das dificuldades. Com uma tabela teoricamente mais simples que a do atual líder, cada resultado conquistado é essencial para continuar na briga.

A vitória sobre o Watford no último sábado, por 4 a 0, manteve a distância de ‘apenas’ sete pontos entre os rivais da capital inglesa, e agora resta a esperança de que os Blues voltem a escorregar para que a equipe de White Hart Lane tenha chances de conquistar o título.

O Watford, por outro lado, segue na décima posição apenas cumprindo tabela. Somando 37 pontos, os Hornets estão longe da zona de rebaixamento mas ainda mais distantes de um improvável ingresso em competições europeias na próxima temporada.

Stoke City 1×2 Liverpool

Com expectativas não tão altas de conquistar a primeira colocação, o Liverpool vem conseguindo resultados suficientes para conquistar seu objetivo: voltar a disputar a Liga dos Campeões. Se na última semana o empate com o Bournemouth deixou muitos torcedores insatisfeitos, a vitória neste fim de semana sobre o Stoke trouxe alívio aos Reds, que seguem na frente do Manchester City, quarto colocado, por dois pontos.

Já o Stoke, que caiu para a 13ª posição, vem colecionando resultados negativos nas últimas partidas. Desde o início de março, os Potters acumulam cinco derrotas e apenas um empate e, mesmo com oito pontos de distância da zona de rebaixamento, a preocupação já ronda a equipe do Britannia Stadium.

Middlesbrough 0x0 Burnley

O empate com o Burnley em casa deixou a equipe do Middlesbrough ainda mais próxima do rebaixamento. O Boro, que soma apenas 24 pontos até então, não vence uma partida desde dezembro, quando bateu o Swansea por 3 a 0. Os Clarets, por outro lado, conquistaram resultados positivos com o empate, já que ultrapassaram o Stoke City, e ocupam a atual 12º colocação, mantendo boa distância da zona de perigo.

Bournemouth 1×3 Chelsea

Em uma das poucas partidas de seu calendário que podemos considerar menos complexas, o Chelsea mais uma vez cumpriu seu papel ao bater o Bournemouth fora de casa. Mesmo com a necessidade de ganhar, a equipe do Dean Court não resistiu ao bom desempenho dos Blues no sábado, e acabou cedendo dois gols ainda no primeiro tempo.

Enquanto a equipe londrina manteve sua vantagem de sete pontos na primeira colocação, os Cherries caíram da 13ª para a 15ª posição, somando 35 pontos. A soma é um tanto perigosa, já que a primeira equipe na zona do rebaixamento possui um total de 28, e ainda serão disputadas oito rodadas.

West Ham 1×0 Swansea City

Após vencer o Swansea no sábado, o West Ham voltou a respirar um pouco mais aliviado. Os três pontos levaram a equipe londrina para a 14ª posição, abrindo maior distância da parte de baixo da tabela. Já os Swans, na 18ª colocação, não vencem a pelo menos cinco rodadas, e veem suas chances de escapar da queda cada vez mais escassas.

West Bromwich 0x1 Southampton

Oitavo e nono colocados respectivamente, o encontro entre West Brom e Southampton não trouxe grandes novidades para a campanha das equipes na Premier League. Com a derrota, o Albion perdeu a vantagem de sete pontos que tinha sobre seu adversário – que hoje, é de apenas quatro. No mais, os dois times seguem ocupando as mesmas posições nas quais já se encontravam, razoavelmente próximos ao pelotão da parte superior da tabela.

Manchester City 3×1 Hull City

Na quarta colocação, a pressão por bons resultados vem pesando sobre a equipe do Manchester City. A atuação diante do Hull, no entanto, levou o atual quarto colocado a voltar a respirar aliviado após uma sequência de resultados ruins levando-se em consideração a briga pela vaga na Champions League.

Em situação completamente oposta, o Hull City é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, na 17ª posição. A apenas dois pontos do Swansea e com uma campanha completamente irregular, as chances de queda ainda são grandes para os Tigers.

Sunderland 0x3 Manchester United

A vitória sobre o lanterna da competição, Sunderland, levou o Manchester United a ficar mais próximo de seus objetivos na competição. Com os três pontos somados, os Red Devils chegaram a 57 pontos, ultrapassando o Arsenal e chegando a quinta posição, o que significa uma vaga na Liga Europa. A ideia, no entanto, é chegar ainda mais longe para estar na próxima edição da Champions League.

O Sunderland, por sua vez, já é presença praticamente confirmada na segunda divisão inglesa na temporada 2017/18. Com apenas 20 pontos, a equipe soma apenas cinco vitórias na competição, e esta longe de poder sonhar com algo melhor.

Crystal Palace 3×0 Arsenal

O Crystal Palace, mais uma vez, surpreendeu uma equipe da parte superior da tabela. Jogando em casa, o 16º colocado aprontou para cima do Arsenal, duas rodadas após derrotar o Chelsea em Stamford Bridge. O efeito, no entanto, foi sentido com maior intensidade pela equipe do norte de Londres.

Enquanto a derrota apenas diminuiu a vantagem dos Blues na liderança, o resultado levou o Arsenal a cair da quinta para a sexta posição, ficando temporariamente de fora de qualquer competição europeia. O placar, no entanto, não chega a ser tão surpreendente, já que os Gunners vem fazendo uma série de jogos irregulares nesta reta final.

Everton 4×2 Leicester City

Na sétima colocação, o Everton brecou a espetacular arrancada que vinha fazendo a equipe do Leicester após a queda do técnico Claudio Ranieri. Os Foxes não sofriam uma derrota a cinco jogos, e havia avançado da 15ª para a 11ª colocação desde então. A derrota, porém, não causou mudanças de cenário para o atual campeão inglês. Por sua vez, o Everton segue na cola dos grandes que disputam uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, e já alcançou o Arsenal, com 54 pontos – ficando atrás apenas pelo saldo de gols.

Classificação

Artilharia

Melhor Ataque/Defesa

Liverpool – 68 gols

Tottenham – 22 gols

