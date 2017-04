Pós-Rodada #31: Chelsea volta a vencer e mantém distância do pelotão de cima de, pelo menos, sete pontos

Após o susto na última rodada, com a derrota para o Crystal Palace, o Chelsea quase conseguiu retomar os 10 pontos de vantagem na liderança da Premier League. A virada do Tottenham sobre o Swansea, já ao fim da partida, no entanto, impossibilitou que os Blues ficassem ainda mais próximos do título da competição, com os pontos conquistado sobre o Manchester City, em Stamford Bridge.

Mesmo com a vitória do rival londrino, a equipe de Antonio Conte encerrou a 31ª rodada com um saldo positivo. Além de manter a distância de sete pontos para o vice e não permitir que o City avançasse, viu o novo terceiro colocado Liverpool conquistar apenas um empate diante do Bournemouth, e o Manchester United ficar no 1 a 1 com a equipe do Everton.

Jogos da Rodada

Watford 2×0 West Bromwich

Numa partida sem grandes pretensões, já que ambas as equipes ocupam apenas o meio da tabela, o Watford teve facilidade para bater o West Brom em seus domínios. Na vitória por 2 a 0, os gols da equipe de Vicarage Road foram marcados por M’Baye Niang e Troy Deeney, um no início de cada tempo.

Os Hornets ainda jogaram por quase 25 minutos com um a menos, já que Miguel Britos Foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo, aos 65′. Mesmo assim, não cederam à pressão do Albion, somando mais três pontos em sua campanha. A vitória levou o Watford à décima colocação, empatado com o Southampton, que está a frente. Ambos ultrapassaram Stoke City e Bournemouth.

Leicester City 2×0 Sunderland

Da zona de rebaixamento à 11ª posição, o Leicester vem crescendo na Premier League após a demissão do técnico Cláudio Ranieri e a chegada de Craig Shakespeare. Desde que o novo comandante assumiu, o atual campeão inglês já conquistou seis vitórias consecutivas, e além de ter arrancado na competição, ainda chegou às quartas de final da Champions League, na qual enfrenta o Atlético de Madrid.

E o resultado da última terça-feira não poderia ser nada diferente da vitória. Em casa, os Foxes bateram o Sunderland, lanterna da competição, por 2 a 0 sem dificuldades. Os gols foram marcados por Islam Slimani e Jamie Vardy, ambos com assistência do meia Marc Albrighton. Com a conquista, o Leicester chegou a 36 pontos, diminuindo muito suas chances de queda, enquanto o Sunderland fica mais próximo do seu adeus a primeira divisão inglesa.

Burnley 1×0 Stoke City

Assim como na partida entre Watford e West Brom, poucas coisas estavam em jogo neste confronto. O Burnley, atual 14º colocado, com 35 pontos, ainda tem chances de cair, apesar de estar sete à frente do primeiro na zona de rebaixamento, o Swansea. A vitória era necessária para evitar a fadiga. Do outro lado, o Stoke era o nono colocado até o início da rodada, mas com as chances mínimas de sonhar com uma vaga em competições europeias, não tinha tanto interesse na vitória.

O jogo foi resolvido pelo placar mínimo a favor dos Clarets. No segundo tempo, George Boyd fez o único gol da partida, dando a vitória para a equipe da casa. Os três pontos deram ao Burnley uma posição sobre o West Ham, equanto os Potters, graças a combinação de resultados da rodada, caíram para a 12ª colocação.

Manchester United 1×1 Everton

O retorno de Ibrahimovic aos campos, após cumprir três jogos de suspensão, não impediu que os Red Devils escorregassem diante do Everton em Old Trafford. Atualmente na sexta posição, o Manchester United acabou sendo ultrapassado pelo Arsenal após o empate na última terça-feira (4), ficando ainda mais distante da sonhada vaga para a próxima Champions League.

Mesmo com o fraco resultado conquistado em casa, os comandados de Mourinho não tem do que reclamar, já que o tropeço poderia ter sido ainda pior. O United vinha atrás no placar até que, aos 48 minutos do segundo tempo, um pênalti cobrado pelo próprio camisa 9 deixasse tudo igual, mantendo a série invicta da equipe na competição – sendo que 10 de 20 partidas sem sofrer derrotas foram apenas empates.

Swansea City 1×3 Tottenham

Um dos jogos mais emocionantes da rodada, o confronto entre Swansea e Tottenham deixou os nervos de seus torcedores – especialmente os da equipe londrina – à flor da pele. A partida parecia praticamente definida a favor do time do País de Gales pelo placar mínimo, até que aos 88 minutos, os Spurs conseguiram o que parecia quase improvável: a virada por 3 a 1.

O placar fez com que o atual vice-líder inglês mantivesse a diferença de sete pontos para o Chelsea, e segue esperando novos tropeços dos Blues para se aproximar da primeira colocação. Já o Swansea, que vive uma situação completamente oposta, caiu mais uma posição após a vitória do Hull City, e entrou na zona de rebaixamento, somando 28 pontos.

Hull City 4×2 Middlesbrough

Da mesma forma que o Sunderland, o Middlesbrough parece caminhar a passos largos rumo a segunda divisão do campeonato inglês. Na 19ª colocação, o Boro não vence uma partida desde dezembro do ano passado, quando bateu o Swansea em casa por 3 a 0. Desde então, vive alternando entre vitórias e derrotas, somando apenas 21 pontos. O Hull, por sua vez, conseguiu deixar a zona de rebaixamento com os três pontos conquistados, e agora luta para aumentar cada vez mais a distância da zona de perigo.

Liverpool 2×2 Bournemouth

O Liverpool, mais uma vez, vacilou em Anfield diante de uma equipe sem grandes pretensões na liga, situação com a qual a torcida parece já estar habituada. Na terceira posição, os Reds tem cinco pontos a menos que o Tottenham, e graças a vitória do Chelsea na última quarta-feira, conseguiram manter a colocação. Ainda assim, a equipe tem chances de perder a vaga para a próxima Champions League se continuar a cometer os mesmos erros.

O Bournemouth, que nos minutos finais do jogo conquistou o empate fora de casa, é o 13º colocado, já que perdeu posições com a combinação de outros resultados da rodada, e não almeja algo melhor que o meio da tabela. Os Cherries ainda haviam saído na frente durante o primeiro tempo, com Benik Afobe. Na segunda etapa sofreu a virada, mas superou a equipe da casa quando o embate chegou aos 87 minutos, complicando as chances do Liverpool a conquista de um objetivo maior.

Arsenal 3×0 West Ham

Quem comemorou nesta rodada também foi o Arsenal, que conseguiu ultrapassar o Manchester United na tabela após a vitória por 3×0 sobre o West Ham. A equipe do norte de Londres não vencia há três rodadas e ocupava a sexta posição, ficando de fora até mesmo da Liga Europa. Com o empate dos Red Devils, no entanto, os Gunners igualaram a pontuação da equipe de Manchester, ficando a frente graças seu saldo de gols superior.

Por sua vez, o West Ham perdeu uma posição com a derrota. Com 33 pontos, os Hammers hoje são os 15º colocados, ficando em uma posição um tanto desconfortável já que a diferença para a primeira equipe da zona de rebaixamento é muito pequena.

Southampton 3×1 Crystal Palace

Companheiros de meio de tabela, o Crystal Palace não perdeu posições após a derrota para o Southampton, mas pode voltar a ter de se preocupar com o rebaixamento, distante por apenas 15 pontos, na 16ª colocação. Já os Saints, com os três pontos somados foram da 10ª para a nona colocação, chegando a casa de 37 pontos, ao lado do Watford. Mesmo saindo na frente, a equipe comandada por Sam Allardyce não conseguiu manter a vantagem por muito tempo, cedendo a virada para o time da casa.

Chelsea 2×1 Manchester City

A vitória do Chelsea em Stamford Bridge foi essencial para dar fim aos fantasmas que começaram a aparecer após a derrota para o Palace no último fim de semana. Sem grandes riscos de perder a primeira colocação, o Chelsea precisa manter os olhos abertos, já que terá pela frente jogos mais difíceis que a maioria de seus adversários da parte de cima.

Os comandados de Antonio Conte fizeram uma boa apresentação diante de sua torcida, saindo na frente no placar com gol de Eden Hazard. O City ainda chegou a empatar a partida antes dos 30 minutos de jogo com Kun Agüero, mas a festa adversária durou pouco, já que Hazard mais uma vez marcou para os donos da casa poucos minutos depois.

O Manchester City, apesar da derrota, não teve sua situação alterada. Manteve a quarta colocação e a vaga para a Champions até o momento, e ainda tem uma margem de quatro pontos de segurança em relação a seus perseguidores, United e Arsenal.

Classificação

Artilharia

Melhor Ataque/Defesa

Liverpool – 66 gols

Tottenham – 22 gols sofridos

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comentários