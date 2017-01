Pós-Rodada #22: Na rodada dos sonhos, Chelsea abre oito pontos na liderança

Na 22ª rodada da Premier League, o Chelsea recebeu o Hull City no Stamford Bridge e, com a vitória, abriu oito pontos na primeira colocação do campeonato. A rodada foi praticamente perfeita para os Blues, que viram quatro dos cinco adversários diretos tropeçarem.

Apenas o time de Arsène Wenger, Arsenal, marcou os três pontos, enquanto Manchester United, Manchester City, Liverpool e Tottenham perderam a chance de manter a distância do líder.

Jogos da Rodada

Chelsea 2×0 Hull City

Diego Costa volta, marca e Chelsea segue isolado na liderança da Premier League. O brasileiro naturalizado espanhol voltou após ter ficado de fora da partida contra o Leicester na última rodada, por conta de uma suposta discussão com o técnico Conte e o preparador físico. Cahill, de cabeça, ainda marcou mais um e deu números finais ao jogo.

Liverpool 2×3 Swansea

O time de Jürgen Klopp somou mais um resultado adverso na última rodada. Após ter empatado contra Sunderland e Manchester United, o Liverpool acabou surpreendido em casa pelo modesto Swansea. O brasileiro Roberto Firmino marcou duas vezes, mas não evitou o revés.

Bournemouth 2×2 Watford

Apesar de ficar duas vezes na frente do placar, o Watford não conseguiu sair com o resultado favorável fora de casa e acabou chegando ao sétimo jogo sem vitória. O time do goleiro Gomes está na 14ª colocação, mas vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima.

Crystal Palace 0x1 Everton

O time de Liverpool conseguiu importante vitória fora de casa diante do Crystal Palace. O Everton chegou ao gol apenas aos 42 minutos do segundo tempo com Seamus Coleman. Já são cinco rodadas de invencibilidade, sendo quatro vitórias nos últimos cinco jogos da equipe do ex-blue, Lukaku.

Middlesbrough 1×3 West Ham

Após a boa vitória por 3×0 sobre o Crystal Palace na última rodada, o West Ham conseguiu um novo resultado importante. Andy Carroll marcou duas vezes e ajudou o time visitante a conseguir os três pontos e chegar à décima colocação no campeonato.

Stoke City 1×1 Manchester United

O time de José Mourinho tropeçou fora de casa diante do Stoke City. O ex jogador do Chelsea, Juan Mata, marcou contra, mas no fim, Wayne Rooney já nos acréscimos marcou e se tornou o maior artilheiro da história dos red devils.

West Bromwich 2×0 Sunderland

O Sunderland visitou o West Bromwich e saiu com um novo resultado negativo. A equipe agora empilha o quinto jogo sem vitória na competição. Com a vitória, o West Bromwich ocupa a oitava colocação.

Manchester City 2×2 Tottenham

Num dos jogos mais esperados da rodada, o City recebeu os Spurs e os donos da casa viram Dele Alli e Son marcarem para os visitantes. Sané e De Bruyne, ex Chelsea, marcaram para o time de Manchester. Com o resultado, o Tottenham perdeu a vice-liderança, enquanto o City segue na quinta colocação.

Southampton 3×0 Leicester

O atual campeão da Premier League não vive boa fase. Os visitantes perderam a segunda seguida e chegaram ao terceiro jogo sem vencer em sequência. O Southampton terminou uma sequência de resultados ruins e ocupa a décima primeira colocação no campeonato.

Arsenal 2×1 Burnley

O time de Arsène Wenger venceu o Burnley em jogo tenso e com gol de Sanchez, de pênalti, nos últimos minutos da partida. Com o bom resultado, os Gunners passaram o Tottenham e são vice-líderes, a oito pontos do líder Chelsea.

Classificação

Artilheiros

Melhor Ataque/Defesa

Liverpool: 51 gols marcados

Chelsea: 15 gols sofridos

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comments