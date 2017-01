Pós-Rodada #21: Chelsea abre pontos de vantagem e resultados ajudam na campanha em busca do título

Na 21ª rodada da Premier League, o líder, Chelsea, abriu sete pontos de vantagem para o atual vice colocado, Tottenham Hotspur. Com resultados surpreendentes, goleadas e empate no clássico, Manchester United x Liverpool, os Blues foram favorecidos com as demais partidas, além do grande jogo vencido, mesmo sem contar com a presença do artilheiro, Diego Costa, contra o Leicester City.

Com troca de times ocupando a 2ª colocação, a rodada não foi boa para o Liverpool de Jürgen Klopp e Manchester City, de Pep Guardiola, ambos perderam posições na parte de cima da tabela.

Jogos da Rodada

Leicester City 0x3 Chelsea

Com direito a goleada fora de casa, os Blues venceram o atual campeão inglês e se manteram na liderança, isolados. Destaque para os espanhóis que decidiram a partida, Marcos Alonso, que marcou dois e Pedro, que anotou o último após belo passe para Willian, que levantou a bola para quem iniciou a jogada, finalizar e com um cabeceio, definir a partida.

Burnley 1×0 Southampton

A vitória do Burnley, em casa, foi mais uma para coroar os bons resultados, dentro de Turnf Morr. O time está na 10º colocação. Já o Southampton, é o 13° colocado.

Hull City 3×1 Bornemouth

O time da casa saiu da última colocação e agora ocupa a 18ª posição, ainda na zona de rebaixamento. Já o Bornemouth perdeu duas colocações e agora é o 11º colocado.

Sunderland 1×3 Stoke City

Com a vitória fora de casa, o Stoke City ganhou duas posições e agora é o 9º colocado, em boa campanha. Já o Sunderland é o atual vice lanterna e está na zona de rebaixamento.

Swansea 0x4 Arsenal

O time comandado por Arsène Wenger goleou o atual lanterna da competição, Swansea City. Os Gunners subiram uma posição e ficaram na 4ª colocação.

Watford 0x0 Middlesbrough

O empate, não gerou mudanças nas colocações dos times. As redes não balançaram neste confronto, frustrando as expectativas das duas equipes.

West Ham 3×0 Crystal Palace

Os Hammers venceram e garantiram um grande espetáculo, o time que ocupa a 12ª posição na tabela goleou o Crystal Palace, em casa, destaque especial para o belíssimo gol de Andy Carroll, de bicicleta.

Tottenham Hotspur 4×0 West Bromwich Albion

O atual vice líder da competição venceu em casa, com goleada. O time de Mauricio Pochettino ganhou uma posição e está 7 pontos atrás do Chelsea.

Everton 4×0 Manchester City

O Everton venceu em casa e conquistou um surpreendente e amplo placar, contra o time de Pep Guardiola. O Manchester City perdeu posições e está fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Manchester United 1×1 Liverpool

O grande clássico inglês foi movimentado, o primeiro gol, saiu de uma cobrança de pênalti de Milner, após Paul Pogba colocar a mão na bola dentro da área. Após grande pressão do United, em uma jogada de Wayne Rooney, Fellaini cabeceia e acerta a trave, a bola para nos pés Valencia, que levantou a bola e Ibrahimovic testou, direto para o gol. O Liverpool agora ocupa a 3ª posição e o Manchester United, permanece na 6ª colocação.

Classificação

Artilheiros

Melhor Ataque/Defesa

Liverpool – 49 gols marcados

Tottenham Hotspur – 14 gols sofridos

