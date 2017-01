Pós-Rodada #20: Fim da invencibilidade e cinco pontos de vantagem na liderança

A 20ª rodada da Premier League marcou os primeiros jogos de 2017 na Inglaterra. Enquanto a maioria das ligas europeias fez uma pausa no fim do ano, os ingleses mantêm seus jogos, como de costume, e atraem a atenção dos torcedores ao redor do mundo. As partidas da rodada foram, depois de muito tempo, prejudiciais ao Chelsea. Se servir de conforto aos torcedores Blues, ainda há uma boa diferença entre os líderes e o segundo colocado, que no momento é o Liverpool. Enquanto a briga na parte de baixo da tabela vem se acirrando com o passar das rodadas, as primeira posições começam a se embolar, criando assim uma grande e animada disputa pelo título inglês, restando ainda 18 partidas para cada equipe. Jogos da Rodada

Middlesbrough 0x0 Leicester City

As duas equipes vêm lutando na parte de baixo da tabela, então o resultado não influencia o Chelsea na classificação.

Manchester City 2×1 Burnley

Com a vitória sobre o Burnley, os Citizens chegam aos 42 pontos, sete a menos que o líder Chelsea. Os azuis de Manchester têm a mesma pontuação do Tottenham, mas ficam na quarta colocação nos critérios de desempate.

West Bromwich 3×1 Hull City

A vitória do West Brom mantém o Hull na zona de rebaixamento e confirma os Baggies entre os dez primeiros colocados, mas não influencia o Chelsea na classificação.

Sunderland 2×2 Liverpool

O surpreendente empate dos Reds atrapalha os planos de caça à liderança, e mantém os comandados de Jurgen Klopp na segunda colocação, com 44 pontos, cinco a menos que o Chelsea.

Everton 3×0 Southampton

As duas equipes figuram entre os dez primeiros colocados da Premier League, mas o resultado não influencia o Chelsea na tabela.

West Ham 0x2 Manchester United

Os Red Devils se aproximaram dos primeiros colocados, mas não são uma ameaça para o Chelsea na tabela.

Bournemouth 3×3 Arsenal

Após arrancar um empate improvável, os Gunners chegaram aos 41 pontos e perderam a chance de terminar a rodada na terceira posição. Assim, os londrinos têm oito pontos a menos que o Chelsea e ocupam a quinta posição.

Crystal Palace 1×2 Swansea City

Os dois times brigam na zona de rebaixamento, logo o resultado não influencia o Chelsea na classificação.

Stoke City 2×0 Watford

As duas equipes ocupam o meio da tabela, e o resultado não influencia o Chelsea na classificação.

Tottenham 2×0 Chelsea

Com a vitória no derby, o Tottenham chegou aos 42 pontos, assumindo a terceira colocação nos critérios de desempate. Já o Chelsea perde a série de 13 vitórias seguidas, mas se mantém no topo da tabela, cinco pontos acima do segundo colocado.