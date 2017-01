Para tentar retomar sequência vitóriosa, Chelsea enfrenta o Leicester fora de casa

A derrota para o Tottenham na última rodada da Premier League não abalou a equipe de Antonio Conte. E neste sábado (14), os Blues terão um novo desafio pela frente: tentar voltar a vencer diante do Leicester City, no King Power Stadium. A partida, válida pela 21ª rodada da competição, será transmitida pela ESPN Brasil a partir das 15h20 (horário de Brasília). Você também poderá acompanhar a partida em tempo real através do nosso twitter, pelo @ChelseaBrasil.

Após tropeço, Chelsea busca vitória para manter vantagem na tabela

O fim da sequência de vitórias dos Blues animou os adversários mais próximos na tabela, mas não foi um golpe que não pudesse ser rapidamente absorvido, até pela ‘gordura’ que havia sido acumulada com resultados anteriores.

No último domingo (7) pela FA Cup, o Chelsea bateu o Peterborough United, da terceira divisão inglesa, por 4 a 1, aliviando a tensão da equipe após a atuação fraca na partida contra os Spurs, mesmo com as nove modificações promovidas por Conte para o duelo.

Para enfrentar o Leicester, porém, o técnico italiano deverá manter a mesma escalação que vem sendo utilizada na Premier League ao longo das últimas 14 rodadas, tendo duas baixas: o capitão John Terry e, de última hora, o artilheiro da equipe Diego Costa.

O zagueiro foi expulso durante a partida da FA Cup no último fim de semana e estará suspenso contra os Foxes. Contudo, os Blues tem uma carta na manga para seu desfalque. Nathan Aké, jogador formado nas categorias de base do clube londrino estava emprestado ao Bournemouth até o fim da temporada, mas o Chelsea solicitou seu retorno no início da semana, e o jovem já estará a disposição de Conte para a partida de amanhã. Assim, Aké ocupara o lugar de John Terry no banco, enquanto o restante dos nomes suplentes segue sem alterações.

Diego Costa, por sua vez, acabou discutindo com Antonio Conte durante o último treino que antecedeu a viagem para Leicester, e foi cortado da equipe. Na vaga deixada pelo atacante, o técnico italiano deve ficar entre William e Michy Batshuayi. Ambos tiveram boas atuações no último fim de semana e marcaram gols na larga vitória sobre o Peterborough.

Instável, mas reforçado, Leicester busca forças para tentar vencer em casa

De campeão inglês à 15º colocado na tabela em meses, os Foxes seguem sua torta trajetória na Premier League com um único objetivo possível: lutar para se garantir na primeira divisão. Com um aproveitamento de apenas 35% na competição, o Leicester vem de um fraco empate em 0 a 0 contra o recém promovido Middlesbrough, e não consegue emendar uma boa sequência no campeonato.

No último fim de semana, no entanto, os comandados de Claudio Ranieri foram à Liverpool enfrentar o Everton em partida válida pela FA Cup, e sairam do Goodison Park com sua primeira vitória como visitantes na temporada, por 2 a 1, ganhando certa confiança para a partida contra o Chelsea.

Neste fim de semana, o Leicester terá novidades dentro de campo, tanto boas quanto ruins. O atacante Leonardo Ulloa está com problemas musculares e ficará de fora da partida. Riyad Mahrez, Islam Slimani e Daniel Amartey estão disputando a Copa Africana das Nações por suas respectivas seleções e também desfalcam o Leicester diante do líder da competição.

Em contrapartida, o recém chegado meia Wilfred Ndidi, já está apto a fazer sua estreia na Premier League, reforçando o elenco dos Foxes; e Jamie Vardy, que estava doente, voltou a integrar o time de Ranieri e também pode retornar neste sábado.

Prováveis escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Pedro, Hazard, Batshuayi (William).

Leicester (4-4-1-1): Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mendy, Ndidi, Albrighton, Mahrez; Musa; Vardy.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea FC)

Durante a entrevista que antecede a partida contra o Leicester, muito se perguntou à Conte como a derrota para os Spurs – e consequentemente, o fim da segunda maior sequência de vitórias da história da Premier League – foi absorvida pela equipe.

“Nós começamos janeiro com a derrota diante do Tottenham, o que foi uma pena porque, na minha opinião, o jogo foi muito equilibrado”, lamentou o técnico italiano.

Mesmo sendo um tanto recente, o treinador afirmou que o que passou ficou para trás, e agora o foco do Chelsea é conquistar um bom resultado diante do Leicester para manter a primeira colocação.

“Agora nós estamos com a cabeça no jogo diante do Leicester, que é importante para podermos recomeçar nossa corrida pelo título da Premier League. Temos que jogar com o máximo de concentração possível“, completou.

Claudio Ranieri (Leicester City FC)

Em sua coletiva pré-jogo, Ranieri fez diversos elogios ao trabalho de Conte no Chelsea, e reforçou a qualidade da equipe adversária mesmo após o choque da derrota para os Spurs.

“O Chelsea perdeu para o Tottenham depois de 13 vitórias consecutivas, é uma conquista incrível! Nós esperamos muito deles na partida deste sábado, mas estaremos prontos para lutar e vencer”, garantiu Ranieri.

Ranieri afirmou que espera um adversário com força total, mesmo como visitante, mas que seus comandados estarão prontos para dar o seu melhor dentro de campo também.

“Eu espero uma reação forte deles. Eles são campeões antigos e farão de tudo para saírem da nossa casa com a vitória”, declarou.

Fique de Olho

Nampalys Mendy

Com Daniel Amartey e Riyad Mahrez na Copa Africana das Nações, a responsabilidade de comandar o meio de campo do Leicester deve recair sobre Nampalys Mendy. Dono de passes precisos, o jogador de 24 anos tem um estilo de jogo muito parecido com o do ex-volante dos Foxes – atualmente no Chelsea – N’golo Kanté, e é peça fundamental no esquema de Ranieri.

Histórico

Nos últimos seis encontros entre Chelsea e Leicester, os londrinos tem larga vantagem sobre os donos da casa. Foram quatro vitórias a favor dos Blues, um empate e uma derrota. A última partida, em 15 de outubro do ano passado, aconteceu em Stamford Bridge e acabou em uma vitória dos Pensioners por 3 a 0 sobre os Foxes.

Curiosidades

O Leicester venceu apenas um de seus últimos nove jogos pela liga. Essa mesma sequência, na temporada passada, foi a responsável pela demissão de José Mourinho no Chelsea;

A equipe de Antonio Conte conseguiu passar 11 jogos sem tomar gols nessa temporada, três vezes mais do que qualquer outra equipe da competição;

Dos 21 pontos somados pelos Foxes na Premier League, 18 foram conquistados em casa;

Diego Costa, que se quer viajou para Leicester nesta sexta-feira, participou de 11 lances de gol nos últimos 11 jogos – foram nove gols e duas assistências de autoria do atacante nesse período;

O Chelsea somou 49 pontos ao longo de 20 rodadas da competição, apenas um ponto a menos que sua pontuação ao final da temporada passada.

