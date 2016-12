Para tentar ampliar vantagem na liderança, Chelsea recebe o Bournemouth em Stamford Bridge

Em clima festivo e há 11 rodadas sem saber o que é um empate ou derrota, o líder Chelsea volta a campo nesta segunda-feira (26) para enfrentar o atual décimo colocado, Bournemouth. A partida, que será disputada no Stamford Bridge, está marcada para as 13 horas (horário de Brasília), e será transmitida pela ESPN Brasil. Você também pode acompanhar o encontro em nosso twitter, o @ChelseaBrasil.

Vagas em aberto: quem substitui Costa e Kanté?

Suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo diante do Crystal Palace no última rodada, Diego Costa e N’Golo Kanté deixaram duas vagas na equipe de Antonio Conte.

É provavel que o treinador italiano aposte em Michy Batshuayi para substituir o artilheiro da equipe pela primeira vez – como titular – na competição, enquanto Cesc Fàbregas entra no meio de campo, ocupando a lugar do volante francês.

A duas vitórias de se igualar a maior sequência de triunfos consecutivos da história da Premier League, os Blues não terão de se preocupar com nenhuma ausência relacionada a lesões diante do Bournemouth. Hazard, que ainda demandava certos cuidados, já não preocupa mais e será titular também nesta segunda. Já John Terry, que se recuperava de uma lesão muscular, está recuperado e voltará ao banco da equipe de Conte.

Sem Ake, Eddie Howe escala o Bournemouth

Principal ausência do lado dos Cherries para a partida, Nathan Ake, zagueiro titular da equipe, não poderá ser escalado por ser jogador do próprio Chelsea, atuando por empréstimo nesta temporada com a camisa do Bournemouth. O contrato entre os clubes não permite que o jovem defensor atue contra os Blues.

Entretanto, Howe pode ter a sua disposição para esta segunda-feira os meias Junior Stanislas e Andrew Surman, que vinham se recuperando de lesão até então.

Sem atletas suspensos para a rodada, os Cherries terão a disposição todos os demais jogadores, mantendo sua equipe titular com uma única alteração obrigatória em sua defesa.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, D. Luiz, Cahill; Moses, Matic, Fabregas, Alonso; Pedro, Batshuayi, Hazard.

Bournemouth (4-2-3-1): Borus; Smith, Francis, Cook, Daniels; Arter, Wilshere; Ibe, King, Pugh; Wilson.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Durante a entrevista coletiva que antecede a partida, Conte fez elogios a forma como a equipe do Bournemouth e porta em campo, e ressaltou a qualidade do treinador Eddie Howe que, com apenas 39 anos, comanda uma equipe da elite do futebol inglês com qualidade.

“Howe é um grande treinador, e jovem e vem se saindo muito bem com o Bournemouth […] Gosto dele e o respeito muito. Desejo a ele uma boa carreira, uma das melhores. Se ele continuar no caminho que está, pode se tornar treinador de um grande time” – declarou o italiano. “Eu estudei o Bournemouth e eles são bons, tem uma boa organização. Eles sempre tentam começar jogando de trás e pressionar o máximo possível seus adversários” – completou.

Eddie Howe (Bournemouth)

Depois da derrota para o Southampton na última rodada e uma sequência instável, variando entre vitórias e derrotas, Howe disse durante entrevista que usou o intervalo entre as partidas para refletir com sua equipe sobre os erros e acertos cometidos que resultaram na atual décima colocação.

“Nós tivemos tempo para refletir sobre a derrota no domingo, assim como sempre fazemos. Vamos tentar nos tornarmos uma equipe melhor a partir destas reflexões. Nós temos que melhorar, e esse desafio (diante do Chelsea) é a nossa oportunidade” – afirmou Howe.

Além disso, o jovem treinador também elogiou a solidez da equipe de Conte, mas não se deixou abater pelos atuais resultados.

“Eles são sólidos em sua defesa e tem grande liberdade do meio pra frente, mas nós podems entrar confiantes no jogo, não temos nada a perder“ – declarou.

Fique de Olho

Callum Wilson

Artilheiro do Bournemouth na temporada, o centroavante de apenas 24 anos possui cinco gols na Premier League e uma assistência. Vestindo a camisa dos Cherries desde 2014, ajudou o clube a chegar à primeira divisão nacional naquele ano, e se tornou peça importante no esquema de Eddie Howe nesse início de temporada. Em 2015, Callum fez grandes partidas pelo clube, chamando a atenção de muitos gigantes do país.

Histórico Recente

Em 2015, Chelsea e Bournemouth voltaram a se encontrar pela primeira vez em 21 anos. Até a última temporada, as duas equipes nunca haviam disputado uma partida pelo Campeonato Inglês. Assim, cada equipe possui uma vitória, sendo a última dos Blues, por 4 a 1, em abril deste ano. Antes disso, o Chelsea havia batido os Cherries em 1994 pela copa da liga, em partida válida pela segunda rodada da competição.

Curiosidades

A equipe de Antonio Conte não sofreu gols em nove das últimas 11 partidas pela Premier League e, nesse período, concedeu a seus adversários apenas dois tentos;

O Bournemouth venceu apenas um dos últimos 10 jogos que fez fora de casa pela competição;

Das 11 vitórias consecutivas do Chelsea, Diego Costa só não esteve presente em uma oportunidade;

Os Cherries concederam três gols em quatro das últimas cinco partidas que disputaram na liga;

Em 2015, o Bournemouth se tornou a primeira equipe em 14 anos a bater o Chelsea em casa na Premier League logo após chegar a primeira divisão.

