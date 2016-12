O recorde de vitórias é um mero detalhe na conquista da Premier League

A temporada 2016/17 do Chelsea vem conquistando admiração de fãs do futebol ao redor de todo o mundo. Caso vença Stoke City e Tottenham, as duas últimas partidas da pesada série de fim de ano, os Blues chegarão à incrível marca de 14 vitória seguidas na Premier League, a maior sequência da história do campeonato. O atual recorde pertence ao Arsenal, que venceu 13 partidas seguidas em 2001/02.

Um dos grandes responsáveis – senão o maior – pelas impressionantes aparições dos Blues é o treinador Antonio Conte. Contratado para a atual temporada, o italiano trouxe à Londres a formação com três defensores, e vem colhendo os frutos do bom trabalho.

Conte também sabe o que são campanhas estrondosas. Em 2013/14, no comando da Juventus, venceu 33 dos 38 jogos e alcançou incríveis 102 pontos, um recorde na Serie A. Na mesma temporada, a equipe italiana conquistou uma invencibilidade de 12 partidas – número igualado pelo Chelsea após vencer o Bournemouth. Nesse sentido, Antonio Conte afirmou que recordes não valem nada se o título não vier, como aconteceu com a Velha Senhora, três temporadas atrás:

“Prefiro vencer o campeonato do que estabelecer um recorde” – afirmou Conte à Chelsea TV. “Os recordes são importantes, mas não são todos e nem sempre. É importante fazer história quando você é o campeão. Entrar para a história do clube e vencer 12 jogos seguidos é fantástico, mas nós queremos continuar.”

Após o triunfo sobre o Bournemouth, no tradicional Boxing Day, o Chelsea chegou a 46 pontos (de 54 disputados), e pode acabar a rodada com vantagem de sete pontos sobre o segundo colocado. Na sequência, os Blues enfrentam o Stoke City, dia 31, em Stamford Bridge; e visitam o Tottenham, no dia 4. No caso de duas vitórias, fica estabelecido não só o recorde de vitórias, mas uma grande estabilidade na briga pelo título. Nas quatro conquistas de Premier League do Chelsea, todas viram os Blues ser o líder no natal.

“Após 12 vitórias seguidas, todos os times que enfrentarem o Chelsea irão tentar também mudar sua formação. Isso aconteceu na época em que eu treinava a Juventus.” “Precisamos estar preparados para mudanças de formação dos nossos oponentes. Isso significa um grande respeito por nós” – concluiu Conte.

