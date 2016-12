O que os números dizem após 11 vitórias seguidas

Com a vitória no Sábado diante o Crystal Palace por 1 a 0, o Chelsea chegou a 11 vitórias consecutivas na Premier League, a maior marca do clube na história. Além do recorde, o triunfo deixou o Blues cada vez mais sólido na liderança na competição, com seis pontos de vantagem do segundo colocado, o Liverpool.

É tido como uma surpresa a forma de como o time se reinventou com um novo treinador após uma temporada anterior decepcionante. Com os números da Sportsmail vamos mostrar 10 estatísticas que enchem o torcedor do Chelsea de orgulho com os resultados obtidos por Antonio Conte e companhia.

Ataque e Defesa, o par perfeito

Durante as 11 partidas, o Chelsea marcou 25 gols e sofreu apenas dois – contra Tottenham e Manchester City, duas partidas em que o time saiu atrás do placar e conseguiu a virada. Esse número aumentou a média para 2.06 gols por partida, a terceira melhor da liga. Em comparação, nas primeiras seis partidas, o Blues anotou 10 gols e sofreu nove.

Fator Conte

Após um início turbulento e derrotas em clássicos, Conte já era questionado no comando técnico do Chelsea. Com participação decisiva na virada do time, o italiano está fazendo história na Inglaterra. Agora, ele é o primeiro técnico da história da Premier League a chegar a 14 vitórias em seus primeiros 17 jogos.

Reis dos dribles

Parte do sucesso do Chelsea é a forma que os jogadores conseguem envolver os adversários mesmo em um pequeno espaço do campo. O drible é uma dessas maneiras e a média de dribles por jogo do Chelsea é a maior do campeonato com 13.8. Para comparação, os seguintes na lista são o Liverpool (11.6) e Manchester United (10).

Defesa, defesa e mais defesa

Ceder dois gols em 11 partidas é um número impressionante. E eles ficam cada vez maiores quando se compara com a temporada passada. Neste mesmo ponto da temporada, o Chelsea já havia sofrido 27 gols, mais do que qualquer time na metade superior da tabela.

Topo da tabela

Não é surpresa que o Chelsea está na liderança da Premier League, mas essa posição fica mais evidente se comparado apenas as últimas 11 rodadas. Com 33 pontos, o vice-líder seria o Liverpool, com 24 pontos conquistados. Desde o dia 31 de Outubro, os Blues tem a melhor defesa e ataque do campeonato.

Clean Sheets

Muito da melhora do Chelsea vem com as atuações consistentes na defesa. E ao analisar os números, isso fica cada vez mais claro. Em 11 partidas, o time não sofreu gol em nove. São nove clean sheets, dois a mais que o Southampton, vice-líder do quesito no campeonato inteiro.

“Diego, Diego, Diego”

Ele quase foi vendido na janela de transferência após uma temporada apagada. Mas hoje, ele está melhor do que nunca. Diego Costa já marcou 13 gols nesta Premier League, sendo 8 na sequência vitoriosa. Em toda temporada passada, o atacante anotou 12 gols.

Muralha

Mais uma estatística defensiva. Com três zagueiros e com Nemanja Matic e N’Golo Kante na proteção, o Chelsea é o clube que menos teve chutes em sua meta no campeonato nos últimos 11 jogos, apenas 26. O segundo na lista, Southampton, já teve 31 arremates a sua meta.

Sem retranca

Apesar de uma formação com três zagueiros e aparentemente mais defensiva, nos últimos 11 jogos o Chelsea teve 63 chutes ao gol. Nesse quesito, o ataque comandado por Diego Costa e Eden Hazard só fica atrás do Tottenham, mas os rivais de Londres tiveram um jogo atípico contra o Burnley com mais de 30 arremates ao gol.

O que importa

Talvez de todas as estatísticas passadas, essa é a que realmente importa pro torcedor. A que realmente o empolga pelo que o time vem apresentando e pelo que pode apresentar: Dos últimos sete campeonatos, seis vezes o time que estava na liderança da Premier League no Natal (coisa que o Chelsea já assegurou por estar seis pontos na frente), conquistou o título.

O único a não conseguir foi o Liverpool em 2013/14, a vantagem para o Manchester City, campeão daquele ano, era de apenas um ponto. De todos os títulos do Chelsea na Premier League, ele era o líder durante o Natal.

Na próxima segunda-feira (26/12), no chamado Boxing Day, o Chelsea continua sua caminhada por seu quinto título da Premier League, contra o Bournemouth em Stamford Bridge.

