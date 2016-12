No último dia do ano, Blues recebem o Stoke City em casa

Para encerrar 2016 com chave de ouro e buscando aumentar a incrível sequência de vitórias para 13, o Chelsea receberá o Stoke City em Stamford Bridge, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo terá transmissão exclusiva da ESPN Brasil a partir das 12h50 (horário de Brasília). Você também pode acompanhar o jogo em tempo real através no nosso twitter, o @ChelseaBrasil.

Costa e Kanté retornam, Pedro fica de fora e Conte pode poupar jogadores

As boas notícias para os Blues são os retornos do artilheiro Diego Costa e do meia Kanté, que estavam cumprindo suspensão. Por outro lado, Pedro, que acumulou seu quinto cartão no último jogo, ficará de fora da partida.

Seguindo com as suspensões, Antonio Conte poderá poupar David Luiz e Matic, ambos com quatro cartões acumulados e, caso recebam mais um, ficarão de fora do jogo contra o Tottenham, já na próxima quarta (04). Caso não recebam nenhum cartão, todos os jogadores terão sua contagem acumulada zerada no começo do ano.

Pelas redes sociais, o capitão John Terry vem postando sua recuperação e volta aos treinos, tendo inclusive marcado um golaço no treino de ontem (29), mas ainda permanece como dúvida para Conte.

Desfalques tornarão o jogo ainda mais difícil para os Potters

Enfrentar o líder do campeonato em sua casa, que vem com uma série de 12 vitórias já não é uma tarefa fácil, e o desafio ficará ainda maior para Mark Hughes, que não contará com Arnautovic, cumprindo seu último jogo de suspensão.

Além disso, Stephen Ireland permanece de fora até fevereiro, em função de uma perna quebrada. Cameron e Bardsley, com lesões no joelho, e o goleiro Butland, com uma lesão no tornozelo, também permanecem de fora.

A boa notícia para o Stoke é a provável volta do habilidoso Shaqiri no time principal, que já ficou no banco na última parte contra o Liverpool, e do zagueiro Muniesa para reforçar a defesa.

Provavéis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Cahill, D. Luiz (Zouma), Azpilicueta; Moses, Alonso, Matic (Fábregas), Kanté; Hazard, Willian, Diego Costa.

Stoke (4-2-3-1): Grant; Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters; Whelan, Allen, Bojan, Diouf, Shaqiri; Walters.

Entrevistas Pré-Jogo

Antonio Conte (Chelsea FC)

Conte mantém os pés no chão sobre a possibilidade de ser campeão, dizendo que é muito difícil sugerir que o título pertence ao Chelsea e que ainda há outra metade da temporada para disputar. O italiano também acrescentou que temos apenas seis pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, e que há um longo caminho a percorrer.

“Ter 12 vitórias consecutivas é uma grande conquista, mas não é o suficiente para nós ganharmos o título no momento.” “Amanhã será muito importante pois jogaremos em casa contra o Stoke, o último jogo da primeira parte da temporada.”

Em sua coletiva, Conte também falou sobre a janela de transferências em geral, mas não entrou em detalhes sobre possíveis alvos, exaltando também os jogadores da própria base que o treinador tem a disposição.

“Em janeiro é sempre muito difícil comprar jogadores porque todo time pretende manter seus melhores jogadores, não vendê-los. Mas estamos pensando na melhor forma para encarar o resto da temporada. Com certeza estamos pensando sobre nossa situação e nosso time.” “Quando você tem um bom grupo, um novo jogador pode chegar ao grupo de forma simples, e com certeza temos dinheiro para gastar com a venda de Oscar, mas é importante gastar dinheiro da maneira certa. “Nós temos muitos jogadores jovens e eu confio neles. Ola Aina, Loftus-Cheek e Chalobah, também há Zouma que retornou de lesão.” “Kenedy e Charly Musonda voltaram dos seus empréstimos porque eles não estavam jogando muito, e por essa razão é importante para eles estarem conosco nessas semanas para analisarmos a melhor situação para eles e para o time.”

Por fim, Conte falou sobre Courtois e as especulações acerca do goleiro belga, onde o italiano confia que o jogador continuará no time:

“Thibaut para mim é um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo. Ele está trabalhando muito bem e é um goleiro fantástico, e ele continuará conosco. Essa é coisa mais importante e as outras situações são apenas especulações.”

Mark Hughes (Stoke City)

Mark Hughes exaltou a forma do Chelsea, porém acredita em sua equipe para por um fim nessa sequência de vitórias, que eventualmente se encerrará:

“A forma como eles estão no momento é absolutamente excepcional, mas essa sequência chegará a um fim em algum ponto. Eu não acho que alguém pensa que de agora até o fim da temporada eles ganharão todos os jogos.” “Nós estamos indo com a intenção de parar com essa série, se pudermos – e por que não poderia ser nós?”

Hughes elogiou seu time contra o Liverpool, que começou vencendo por 1 a 0, mas os Reds viraram ainda no primeiro tempo e, saindo para o jogo, o Stoke acabou concedendo mais dois gols, terminando em 4 a 1.

“Nós ficamos desapontados com o rumo que a partida tomou contra o Liverpool, mas até o gol de empate, eu vi que causamos um grande problema a eles.” “A chave é estar disposto para manter o ritmo por mais de meia hora – então essa é a ideia e esperança em termos de melhora para o fim de semana.”

Apesar dos erros defensivos, Hughes afirmou que não se fechará diante do Chelsea:

“Eu acho importante que onde quer que você vá, especialmente em clubes grandes, você seja positivo, ofensivo.” “Jogar com duas linhas de quatro, com todos atrás da bola, apenas esperando uma brecha para tentar uma vitória ou empate – eu nunca fiz isso.” “Se você faz isso, é mais provável que você seja derrotado. Eu prefiro tentar ser positivo e ver onde isso nos levará.”

Fique de Olho

Joe Allen veio do Liverpool para o Stoke nessa temporada e já está fazendo valer o investimento de £13 milhões. Apesar da campanha sem grandes números ou supresas, Joe Allen é o destaque do time, sendo o líder em gols (cinco) e assistências (duas).

Em uma metade de temporada marcada por lesões para o Stoke, a consistência do meia inglês de 26 anos, que começou em 17 dos 18 jogos até agora, vem sendo muito importante para o time.

Histórico

Os Blues vêm de uma incrível série de 12 vitórias, tendo marcado nove gols e sofrido apenas um nos últimos cinco jogos. O Stoke ocupa atualmente a 13ª colocação com 21 pontos, sendo dezembro um mês para se esquecer para os Potters: dos cinco jogos no mês, o time venceu apenas o primeiro, contra o Burnley (2 a 0), depois perdeu para o Arsenal (3 a 1), empatou com Southampton (0 a 0) e Leicester (2 a 2), e perdeu novamente para o Liverpool (4 a 1).

Entre os dois times, os últimos seis confrontos pelo campeonato são bem acirrados, com três vitórias do Chelsea, duas do Stoke e um empate. O último jogo, no Stamford Bridge em março de 2016, acabou em um empate por 1 a 1, com gols de Traoré, aos 39 minutos e Mame Diouf, aos 85 minutos, empatando o jogo para desespero dos torcedores Blues.

Curiosidades

Na última temporada, os Blues não conseguiram vencer o Stoke pelo campeonato (um empate e uma derrota). A última vez que isso havia acontecido foi na temporada de 1974/75.

Por outro lado, a última vitória azul foi marcada pela atuação do belga Hazard, que fez um gol e uma assistência, na vitória por 2 a 1, em abril de 2015.

Os Blues não perdem seu último jogo do ano desde 2011, em uma derrota por 3 a 1 contra o Aston Villa.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Compartilhe

Comments