Morata causou impacto imediato no ataque do Chelsea

Impacto. 58 minutos de partida, o Chelsea perdia por três a zero para o Burnley em Stamford Bridge com um jogador a menos (Gary Cahill – expulso). Um atacante substitui outro, o belga Michy Batshuayi deu lugar ao espanhol Álvaro Morata. Com 24 anos, recém-chegado do Real Madrid, entrou na primeira partida dos Blues na abertura da sua nova temporada da Premier League e enfrentou um “clima” difícil, até mesmo para um camisa número 9 vencedor bicampeão da UEFA Champions League, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano.

Com a expulsão do capitão, Cahill logo aos 13 minutos de jogo, o time comandado por Antonio Conte sofreu pressão e demorou até se ajustar. O jovem atacante Jeremier Boga saiu para a entrada de um novo zagueiro, Andreas Christensen. Com isso, Willian precisou flutuar mais e cumprir a função de criar jogadas e finalizar. Batshuayi não se movimentou muito e perdeu muitas disputas de bola, também não conseguiu criar ou finalizar, levando assim, perigo à defesa do Burnley.

E na etapa complementar foi a vez da entrada do atacante espanhol, que havia jogado pouco, em questão de minutos e também na sua posição de centro-avante fixo, como o camisa nove do time, criticado por ter perdido uma cobrança de pênaltis contra o Arsenal, vencedor da FA Community Shield 2017. Mas, o espanhol não ficou parado esperando a bola chegar, logo nas primeiras jogadas, buscou uma bola no meio do campo, abriu, acertou passes e colocou mais qualidade com a bola nos pés para um ataque que no momento estava carente de movimentação.

E demorou pouco para fazer a torcida vibrar, dez minutos, Willian recebe pelo lado direito do campo e acerta um cruzamento na cabeça de Morata, em posição legal, para abrir o placar para o time de Stamford Bridge.

Com 29 minutos em campo e menos um jogador (Cesc Fàbregas – expulso), César Azpilicueta lançou uma bola na cabeça de Morata, que de costas, deu uma assistência de cabeça para David Luiz, a bola passou pelos dois zagueiros do time adversário e encontrou o defensor brasileiro dentro da área, como elemento surpresa, que marcou de perna esquerda.

Coletiva de Conte, pontos à serem melhorados e elogios para Morata

A partida terminou como uma derrota (2-3) e a exposição de alguns problemas do Chelsea, como a desorganização após a expulsão do zagueiro, foi mencionado pelo técnico Antonio Conte na entrevista.

“Com certeza este foi um momento chave, porque depois do cartão vermelho de Gary, nós perdemos a compostura e concedemos três gols. Nós precisamos melhorar muito neste aspecto. Isto pode acontecer, este tipo de situação, mas nós devemos prestar atenção e pensar que lá está o resto do jogo para tentar fazer nosso melhor. Em vez de concedermos três gols e no segundo tempo, foi muito dificil mudar o resultado, apesar da vontade e desejo dos meus jogadores, o que estou muito orgulhoso. Hoje, eu vi duas faces: uma positiva, no segundo tempo, e outra negativa, no segundo tempo”.

O técnico também elogiou o desempenho de Morata.

“Eu acredito que Álvaro têm um bom espaço para melhorar, ele está trabalhado muito bem e muito duro para rapidamente encontrar boa forma física e se adaptar no nosso estilo de futebol”. “Com certeza ele jogou uma boa partida, ele marcou um gol e jogou um bom jogo”.

Como resultado final, a entrada e os 35 minutos jogados pelo atacante resultaram em uma mudança no comportamento ofensivo e até criativo da equipe, assim como renderam o primeiro gol e uma assistência para Àlvaro Morata.

