Hazard “Nós não olhamos para os recordes, mas, se nós pudermos fazer história neste clube, nós vamos”

Em entrevista publicada no SkySports, o camisa 10 do Chelsea, Eden Hazard, falou sobre a diferença da temporada 2014/15, em que os Blues venceram a Premier League e o belga foi escolhido o melhor jogador do ano na Inglaterra, para a atual temporada 2016/17. O Chelsea está na liderança, conquistou 12 vitórias consecutivas e possui 6 pontos de diferença para o vice-colocado, Liverpool.

Quando perguntado se o time comandado pelo técnico, Antonio Conte, é o “melhor Chelsea” em que já jogou, respondeu:

“Sim, porque, nós vencemos todos os jogos! Nós estamos cheios de confiança”. “Nós tentamos fazer algo que não fizemos no passado. Nós marcamos alguns gols”. “Nos sentimos bem. Nós estamos cheios de confiança. Nós vamos jogo a jogo e tentamos vencer todas as partidas”.

Na última partida, o Chelsea quebrou o recorde próprio de vitórias seguidas na Premier League.

“Nós não olhamos os recordes, mas, se nós pudermos fazer história neste clube, nós vamos. Não é apenas o Chelsea, este campeonato”. “Esta liga é muito difícil. Todo jogo nós tentamos vencer”. “Mas agora, os oponentes tentam dar tudo, porque, eles querem ser o primeiro. Agora nós estamos em primeiro e todos querem nos nos bater”.

