Hazard marca duas vezes, Chelsea bate o City e volta ao caminho da vitória

O Chelsea entrou em campo buscando se recuperar da surpreendente derrota sofrida em casa no último final de semana para o Crystal Palace. Ainda sem Victor Moses, os comandados de Antonio Conte voltaram à forma que os colocaram no topo da tabela e venceram o Manchester City por 2 a 1. Hazard marcou os gols dos donos da casa, enquanto Aguero descontou.

Líder do campeonato, a equipe de Londres chegou aos 72 pontos e manteve a vantagem de sete para o Tottenham, segundo colocado. Cada vez mais próximos do sexto título inglês, os Blues voltam à campo no sábado (8) quando visitam o Bournemouth, no Vitaly Stadium.

Em primeiro tempo movimentado, Chelsea termina na frente

O jogo começou de maneira equilibrada. As duas equipes buscando seu espaço no campo. Com Matic no banco, a equipe azul conseguiu sair na frente logo aos nove minutos. Após jogada coletiva pela direita, Azpilicueta chegou à linha de fundo e cruzou para trás. Hazard bateu de primeira, a bola desviou em Kompany e morreu no fundo das redes de Caballero.

Logo, o City começou a mostrar uma das principais características: posse de bola. Durante o primeiro tempo, a equipe do interior da Inglaterra teve o maior domínio da bola, principalmente na intermediária ofensiva. Criou chances com Delph e Aguero, mas esbarraram em Courtois. Em contra-ataques rápidos, os Blues ofereciam perigos, como no lance em que Fàbregas finalizou após jogada de Hazard pela esquerda.

Porém, foi dos pés do próprio goleiro belga que saiu o gol do City. Em saída errada com os pés, o goleiro entregou a bola para David Silva. que tentou o gol e, no rebote, Aguero apenas empurrou para as redes empatando o jogo, aos 25 minutos do primeiro tempo.

Aos 33, Pedro recebeu bola pela ponta esquerda, driblou Fernandinho e foi derrubado dentro da área: pênalti para a equipe da casa. Hazard falhou na cobrança, mas no rebote não vacilou e colocou sua equipe novamente à frente. Após o gol, mais pressão do City e, novamente, a equipe visitante esbarrou na muralha defensiva montada pelos comandados de Antonio Conte e o primeiro tempo acabou com vitória londrina por 2 a 1.

Mais do mesmo e os donos da casa anulam o adversário

O segundo tempo começou com o Chelsea diferente em campo. A entrada de Matic deslocou Pedro para ala direita e voltou com Azpilicueta para zaga. O City assustou logo no primeiro minuto da segunda etapa. Em bola aérea, Kompany cabeceou e a bola cruzou toda a área, tocando o travessão da meta dos azuis. O jogo continuou com a mesma premissa do primeiro tempo. Os visitantes com maior posse de bola, maior número de passes, mas sem tantas chances criadas.

A primeira finalização no alvo do Chelsea na segunda etapa aconteceu aos 11 minutos. Pedro recebeu passe na ponta direita, cortou pro meio e bateu para fácil defesa do goleiro adversário. Sem conseguir criar jogadas pelo chão, o City apostava em bolas alçadas na área para criar algum perigo. Além disso, os comandados de Guardiola subiram a linha de marcação, pressionando com mais intensidade a saída de bola dos donos da casa.

Sempre atacando em contra-ataques, o Chelsea ofereceu perigo a meta adversária com Hazard finalizando de fora da área e em cruzamento rasteiro afastado pela defesa. Sem pressa e com o resultado favorável, a equipe da casa buscava anular a velocidade que o City queria impor ao jogo.

Aos 45 do segundo tempo, em mais uma bola levantada na área, Aguero escorou no segundo pau para boa defesa de Courtois colocar para escanteio. Na cobrança, o zagueiro Stones apareceu livre e não conseguiu marcar o tento que empataria o jogo.

Ficha Técnica

Chelsea (3-4-3): Courtois, Zouma (Matic), David Luiz, Cahill; Azpilicueta, Kanté, Fàbregas (Willian 80′), Alonso; Pedro, Hazard (Loftus-Cheek 90′), Diego Costa;

Reservas Não Utilizados: Begovic, Terry, Ake e Batshuayi

Manchester City (4-2-3-1): Caballero, Navas, Kompany, Stones, Clichy; Delph, Fernandinho; De Bruyne (Sterling 78′), Silva, Sané (Nolito 84′); Aguero;

Reservas Não Utilizados: Bravo, Zabaleta, Kolarov, Fernando, Toure

Gols: Hazard (CHE) 9′, Aguero 25′ (MCI), Hazard (CHE) 34′.

Cartão Amarelo: Clichy (MCI) 46′, Delph 75′ (MCI), Kompany (MCI) 82′.

