Em última partida do ano, Chelsea vence o Stoke com emoções e mantém série invicta

No último jogo de 2016, o Chelsea venceu o Stoke City em Stamford Bridge em duelo válido pela 19ª rodada da Premier League, a última do primeiro turno pelo placar de 4 a 2 com gols de Gary Cahill, Willian duas vezes e Diego Costa. Bruno Martins Indi e Peter Crouch descontaram para os visitantes. Com o resultado, além de se manter firme na liderança e na busca pelo sexto título inglês, os Blues igualaram o recorde de 13 vitórias seguidas em uma única edição da Premier League.

A partida contou com as voltas de Diego Costa e N’Golo Kante para o time titular. A dupla não atuou contra o Bournemouth por suspensão. Pedro, destaque das últimas partidas, não jogou por atingir o quinto cartão amarelo. Com a vitória, o Chelsea se despede do ano de 2016 com 28 vitórias, 10 empates e oito derrotas.

Em primeiro tempo dividido, Cahill dá a vantagem pro Chelsea no primeiro tempo

Chelsea começou a partida bem a vontade. Logo aos cinco minutos, Hazard teve a primeira grande chance de gol que foi desviada pela zaga. Na sequência do escanteio, Kante teve um chute rasteiro perigoso que passou rente a trave do goleiro Grant. Após alguns minutos sem chances, quase que Diego Costa anota o seu 14º gol no campeonato. Fàbregas cruzou para o hispano-brasileiro que dominou, limpou a marcação e chutou forte pro gol. Grant defendeu de peito e no rebote, a bola bateu em Hazard e sobrou para o goleiro.

Aos 20 minutos, o Chelsea iniciava uma pressão ao gol do Stoke City. Cahill, em cobrança de escanteio, forçou nova defesa de Grant. Com os minutos passando, a partida ficou mais igual, com o time de Mark Hughes até tendo uma maior posse de bola na partida. Aos 25 minutos, quase que a marcação pressão dos visitantes rendeu resultados quando Courtois, muito forçado a trabalhar com os pés, errou um chute e concedeu escanteio. Na sequência, Charlie Adam cabeceou com perigo.

Em bola lançada na zaga por David Luiz, Diego Costa domina na área, limpa o zagueiro mas é parado por Grant. O atacante divide a bola com o goleiro de cabeça e na sobra, Hazard força nova grande defesa do goleiro dos Potters. Na cobrança do escanteio, Gary Cahill subiu mais alto que todos e abriu o placar de cabeça.

Após o gol, nenhuma grande chance de gol foi criada pelas duas equipes, que dividiram forças no meio campo de jogo. Stoke continuava a subir a marcação e provocar algum erro na saída de bola do Chelsea, mas tal tentativa não obteve êxito.

Stoke dificulta; Willian e Diego Costa resolvem no final

A volta pro intervalo não foi da maneira que o Chelsea esperava. Logo no primeiro minuto, em bola levantada pra área, Crouch desviou e Martins Indi chutou dividido por Kante para empatar o jogo. Após o gol sofrido, os Blues voltaram a ameaçar o gol de Grant. Willian teve duas oportunidades que assustaram os visitantes. Diego Costa também forçou uma boa saída de Grant do gol para impedir o segundo tento do Chelsea.

Não demorou muito para o líder do campeonato voltar a liderar o placar. Em bela jogada de Moses, que driblou bem o Pieters, Hazard ajeitou e Willian acertou um belo chute sem chances de defesa. Na sequência, em uma roubada de bola, quase que o Chelsea aumenta o marcador, mas Diego Costa não chegou a tempo em passe de Hazard. Aos 63 minutos, após um bate e rebate na entrada da área dos Blues, Crouch empata o jogo em passe rasteiro para o meio da área de Diouf.

Na saída de bola, Willian voltou a colocar o Chelsea na frente. Uma roubada já no campo ofensivo que ficou nos pés de Fábregas que caminhou e deixou Willian livre para vencer Grant pela segunda vez no jogo. Após a nova vantagem dos Blues no placar, o Stoke não criou grandes oportunidades nos minutos seguintes, enquanto o Chelsea continuava a crescer sua posse de bola próxima a área dos Potters. Em contra ataque puxado por Willian e Hazard, Diego Costa recebeu a bola dentro da área, mas chutou por cima.

Aos 80 minutos o Stoke cresceu. Quase que Crouch empata de cabeça, mas o cruzamento pra área teve desvio fundamental de Azpilicueta. Na sequência, o toque de cabeça do atacante não valeu por estar em posição de impedimento. Aos 84 minutos, em bola levantada pra área, Diego Costa brigou contra os dois zagueiros, ganhou a jogada e fuzilou para o fundo das redes para fechar o placar. 4 a 2 para o Chelsea!

Nos acréscimos, o Chelsea continuava a ter a bola e por alguns minutos ameaçou a fazer o quinto gol. O Stoke abdicou da partida e só restava o apito final para a consolidação da 13ª vitória consecutiva.

Ficha Técnica

Chelsea (3-4-3): Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses (Ivanovic 82′), Kante, Fabregas (Matic 73′), Alonso, Willian (Chalobah 84′), Hazard, Costa.

Reservas Não Utilizados: Begovic, Zouma, Loftus-Cheek, Batshuayi

Stoke (4-3-3): Grant, Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters, Allen, Adam, Diouf, Afellay (Imbula 61′), Shaqiri (Bojan 61′), Crouch.

Reservas Não Utilizados: Bardsley, Whelan, Bony, Given, Sobhi.

Gols: Cahill 35′ (CHE), Bruno Martins Indi 46′ (STK), Willian 56′ (CHE), Crouch 64′ (STK), Willian 65′ (CHE), Diego Costa 84′ (CHE)

Cartão Amarelo: Moses 25′ (CHE), Fàbregas 59′ (CHE), Diouf 70′ (STK), Alonso 70′ (CHE), Adam 85′ (STK)

Público: 41.601

Árbitro: Robert Madley

