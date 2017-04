Em jogo de contra-ataques, Chelsea leva os três pontos

O Chelsea venceu a segunda partida seguida e manteve a diferença de sete pontos para o vice-líder Tottenham na tarde de hoje (8). Fora de casa, os Blues venceram o Bournemouth por 3 a 1, com gols de Smith (contra), Hazard e Alonso para o lado azul, e King para os Cherries.

O jogo foi muito empolgante do início ao fim, e foi uma aula de contra-ataques por ambas as partes. Com a vitória, o time de Antonio Conte se aproxima cada vez mais do título, mantendo a vantagem de pontos na medida em que o campeonato chega ao fim.

Ainda assim, nada está decidido, e os Blues voltam a campo no dia 16 para enfrentar o Manchester United, em Old Trafford.

Primeiro tempo agitado e com três gols marcados

Logo com um minuto de jogo, o Bournemouth chegou com perigo com um cruzamento na área, onde David Luiz desviou errado, obrigando Cortouis a fazer uma grande defesa, colocando a bola para escanteio.

Após o susto, o Chelsea passou a controlar mais o jogo, mantendo a posse de bola no campo de ataque

Aos sete minutos, em um lance confuso, Daniel partiu para cima de Moses, que tomou a frente mas foi empurrado pelo jogador do Bournemouth, que perdeu o equilíbrio e tentou segurar a bola. O juiz parou o jogo e deu o primeiro cartão amarelo do jogo para Moses, por ter interrompido o lance.

Aos 15 minutos, o Chelsea estava no ataque mas foi surpreendido por um rápido contra-ataque do Bournemouth, onde Wilshere acionou o Fraser que, no um contra um com David Luiz, puxou pra a esquerda e chutou forte de fora da área, passando à direita do gol de Courtois.

Aos 17, David Luiz fez um longo passe da defesa para moses, aberto na direita. O nigeriano cortou para dentro e achou Diego Costa que, num chute estranho, foi desviado pela zaga e alterou a trajetória da bola para dentro do gol, sendo então gol contra de Smith.

Dois minutos depois, em um contra-ataque mortal, Kanté fez um belíssimo passe para Hazard que passava por trás da defesa. O belga sobrou cara a cara com o goleiro, aí foi só driblar e empurrar para o gol.

Perto dos 28 minutos, Daniels cruzou aberto pela esquerda para a entrada da área e Afobe empurrou a bola na trave de Cortouis, que seguiu para tiro de meta, sendo mais um susto para o torcedor blue.

Aos 32 minutos, Kanté roubou a bola no meio de campo, que sobrou para Pedro que acionou Diego Costa. O atacante chutou forte mas foi para fora.

Mesmo com a vantagem, o Chelsea nao recuou e continuou buscando jogo, criando jogadas de perigo ou mesmo explorando contra-ataques no Bournemouth.

Aos 40 minutos, Smith roubou a bola de Alonso com a mão e puxou um rápido contra ataque para o Bournemouth. Afobe tocou para King que chutou forte de fora da área, a bola deu uma leve desviada no David Luiz, fazendo com que a bola tomasse uma trajetória indefensável para Courtois, colocando o time do litoral de volta ao jogo ainda antes do fim do primeiro tempo.

Segundo tempo segue empolgante, e Alonso fecha o placar

O segundo tempo não demorou muito para embalar também e, perto dos 50 minutos, após troca de passes do Bournemouth, Fraser recebeu na meia lua e mandou um chute rasteiro perigosíssimo, que passou à direita do gol de Courtois.

O jogo seguiu muito equilibrado, com jogadas de perigo de ambos os times. Aos 53, Hazard cruzou forte pela direita mas Diego Costa não conseguiu chegar para cabecear.

Em seguida, novo lance de ataque dos Blues, dessa vez pela esquerda com Alonso. O espanhol cruzou rasteiro para Diego Cosa, que furou e não conseguiu empurrar para o gol. No bate e rebate, a zaga adversária conseguiu afastar o perigo.

Aos 66 minutos, em rápido contra-ataque puxado por Pedro, Diego Costa recebeu a bola pela direita e cortou para dentro, sofrendo uma entrada frotal forte próximo à meia-lua, mais a direita. Em uma cobrança perfeita, Marcos Alonso bateu com muito efeito e mandou a bola no ângulo de Boruc, que nem pulou para sair na foto.

Após o terceiro gol, o jogo deu sinais de que o placar estaria fechado e deu uma esfriada, com menos jogadas de perigo e mais concentrado no meio de campo. Aos 75, King recebeu na meia lua e chutou rasteiro, longe do gol de Courtois.

Sem mais surpresas, o jogo se encaminhou para o fim controlado pelo Chelsea, sem muitas jogadas ofensivas, mas ainda pressionando muito sem a posse de bola.

Gols da Partida

Em breve.

Ficha Técnica

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses (Zouma 90+2), Kante, Matic, Alonso; Pedro (Willian 87), Diego Costa, Hazard (Fabregas 84).

Reservas não utilizados: Begovic, Terry, Chalobah, Batshuayi.

Bournemouth (4-4-2): Boruc; A Smith, Francis (c), Cook, Daniels; Fraser (Gradel 84), Arter, Wilshere, Pugh (Ibe 71); Afobe (Mousset 77), King.

Reservas não utilizados: Allsop, B Smith, L Cook, Cargill.

Gols: Smith (contra) 17, Hazard 20, King 42 e Alonso 68.

Cartões: Moses 8, Arter 38, Kante 58, Pedro 74, Gradel 90

