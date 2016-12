Em entrevista, Conte fala sobre recorde de vitórias, suspensão de Diego Costa e substituto para a próxima partida

Após conquistar a 11ª vitória consecutiva, o Chelsea segue líder da Premier League, com seis pontos de diferença para o vice, Liverpool. Em entrevista publicada no site oficial do clube, o técnico, Antonio Conte, falou sobre a preparação feita, modificações no esquema tático, o cartão amarelo que suspendeu o atacante, Diego Costa, e quem escolher para substitui-lo na próxima partida.

Na 17ª rodada do campeonato, o Chelsea venceu o Crystal Palace, fora de casa e bateu o próprio recorde de vitórias consecutivas.

“Hoje, se você chegasse aqui sem a concentração correta, o foco adequado, a vontade de lutar e de entrar na batalha com o adversário, você perdera este jogo”. “Ao invés disso, nós temos ótima qualidade, e os jogadores estão colocando sua qualidade no time. Este é o real segredo para o Chelsea, agora”. “Nós estamos trabalhando muito para encontrar este nível na tabela. Vencer 11 jogos seguidos, nesta liga, não é simples, agora e no futuro. Eu espero continuar neste caminho, mas, eu sei que cada jogo é difícil. O próximo jogo, contra o Bornemouth, será muito difícil, e também, contra o Stoke City”.

As vitórias vieram como resultado de muito trabalho e de um esquema tático (3-4-3)

“Antes da temporada eu disse uma coisa: o técnico tem que ser um alfaiate. Eles devem tentar encontrar a melhor forma para seu time. Isso não foi fácil de alcançar e entender as características dos meus jogadores, muito rápido. Eu precisei de um pouco de tempo.” “A coisa mais importante é a mentalidade, uma mentalidade forte. Também, no trabalho durante a semana – trabalho tático, trabalho físico, técnico, analises, boa comida – nós encontramos diferentes aspectos para tentar melhorar”. “Você pode trazer sua ideia de futebol, mas, se você não tiver jogadores que seguem esta ideia, é muito difícil para um técnico”.

A dificuldade da Premier League exalta a comemoração pelo recorde conquistado pelo Chelsea

“Se eu não disser que estou satisfeito com esse recorde, eu estarei sendo desonesto. Eu não sou uma pessoa que ama status, mas é minha primeira temporada na Inglaterra e vencer 14 jogos fora de 17 é fantástico”. “Eu gosto de ver o presente, mas, eu olho mais para ver o future, e eu quero que o futuro seja especial para nós. O único caminho para isto é trabalhar”. “Nós temos espaço para melhorar. Nós estamos trabalhando em nossos princípios. Nesta temporada, eu tentei jogar com formações diferentes. Agora, nós encontramos um bom balanço, ofensivamente e defensivamente”. “Eu acredito que agora não é uma boa ideia mudar isso!”.

O artilheiro, Diego Costa, por suspensão, está fora da próxima partida

“Eu esperava que Diego pudesse chegar após o jogo contra Stoke sem um cartão amarelo, mas isso não aconteceu. É uma pena, porque ele está em uma boa forma, no momento. Eu acho que ele não mereceu o cartão amarelo, eu devo ser honesto”. “Nós vamos ter oito dias para encontrar uma solução diferente contra Bornemouth. É uma oportunidade para mim ver outra ideia, mas sim, nós estamos desapontados de perdê-lo”.

O atacante reserva, Michy Batshuayi, pode ganhar uma chance no time principal

“Não é fácil chegar e entender e se adaptar na liga dele. Eu posso ver outro exemplo, Zaza no West Ham. Eu acho ele muito bom, ele jogou comigo na Euro, e ele é um bom jogador, mas na Inglaterra ele está tendo muita dificuldade”. “O futebol é muito difícil, muito físico. Michy tem boa qualidade, ele é muito novo, e é importante para ele continuar a trabalhar e melhorar, e eu acredito que nesta temporada ele pode ter uma boa satisfação”.

