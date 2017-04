Em clássico contra o City, Chelsea busca resultado positivo para seguir rumo ao titulo

Depois de perder em Stamford Bridge para o Crystal Palace, o líder da Premier League, Chelsea, encara o Manchester City em um duelo importante para a parte de cima da tabela. A partida acontecerá nesta quarta-feira (05/04) às 16h (horario de Brasília) e será transmitido ao vivo pela ESPN+. O twitter @chelseabrasil acompanhará todos os lances do clássico inglês.

Após derrota, Chelsea se move para vencer e dar mais um passo rumo ao titulo

O resultado negativo na última rodada do campeonato não pode abalar o forte elenco dos Blues. Com sete pontos a frente do vice-líder, Tottenham Hotspur, o time comandado pelo técnico Antonio Conte precisa fazer uma boa partida e somar pontos para manter o favoritismo e seguir, inabalável, na busca pelo troféu.

O time adversário é veloz e apresenta uma dinâmica de jogo, o sistema defensivo do Chelsea precisa estar atento para não cometer erros como do último jogo, em que, fora os erros da arbitragem, mostrou uma dificuldade em jogadas de triangulação do Crystal Palace. A virada aplicada pelos Blues em Manchester mostrou o poder de reação e a força de vontade dos jogadores. Naquele incrível jogo, Diego Costa, Hazard e Willian marcaram e o time levou 3 pontos para Londres.

Empate, necessidade de pontuar e “revanche” fora de casa

Quarto colocado da Premier League, o Manchester City não saiu do empate com o Arsenal na última rodada. Em um jogo com grandes oportunidades para ambos os times, os gols dos comandados de Josep Guardiola colocaram o City na frente, este que depois não segurou o placar e cedeu o empate. Na jogada do primeiro gol, na primeira etapa, em um lançamento da zaga, Sané driblou o goleiro Ospina e marcou. Ainda no primeiro tempo, após triangulação dentro da área do Arsenal, a bola caiu nos pés de David Silva, que deu assistência para Sérgio Aguero colocar o time na frente.

O resultado ruim deve motivar o City, ainda mais por se tratar de um jogo contra o líder, que venceu dentro do Etihad Stadium, de virada.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (C); Moses, Kante, Fàbregas, Marcos Alonso; Hazard, Pedro (Willian), Diego Costa. Técnico: Antonio Conte.

Manchester City (4-5-1): Willy Caballero; Fernandinho (Zabaleta), Stones, Otamendi, Clichy; De Bruyne, David Silva, Jesús Navas, Leroy Sané, Yayá Touré; Sérgio Aguero. Técnico: Josep Guardiola.

Entrevistas Pré-jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Depois da derrota, Conte falou sobre o último jogo e expectativas para a partida contra o Manchester City:

“Quando você é sortudo o suficiente para lutar pelo título, aí está o prazer, mas não apenas para nós, para muitos times Não se esqueça, os outros times eram candidatos para vencer o título, mas em vez disso, nós continuamos no topo da tabela e nós tentamos manter essa posição. Se nós formos capazes de manter essa posição, significa que nós merecemos isso”. “É outra partida, eu não sei se esse é o time perfeito para nós. Eu sei que o Manchester City começou a temporada para vencer o título e eles são um elenco realmente muito forte, mas é certo pensar sobre nós e enfrentar isso, jogo a jogo. Na Inglaterra, não existe um jogo fácil e o jogo é muito difícil se o nome do nosso adversário é City ou outro time”.

Josep Guardiola (Manchester City)

Na entrevista pós-jogo contra o Arsenal, o treinador falou sobre a próxima partida, contra os Blues: “Nós queremos vencer, mas nós não fomos capazes de fazer uma performance perfeita. Ainda têm muitos jogos, nove jogos para jogar, mas é muito difícil estar na frente agora”. “Ontem o Chelsea perdeu, e nós não fomos capazes de vencer. Para o Arsenal é o mesmo. É jogo a jogo”. “Tudo pode acontecer. Nós sabemos o que temos que fazer contra o Chelsea. Nós voltaremos a Manchester para preparar e depois, voltar a Londres”.

Fique de Olho

O camisa 10 do Manchester City é o artilheiro do time na Premier League, com 15 gols, e foi um dos personagens na vitória do Chelsea, por 3 a 1, no Etihad Stadium, quando cometeu uma falta no zagueiro David Luiz e foi expulso imediatamente. Mas a carreira do atacante é recheada de gols importantíssimos e decisivos, espírito de luta até o fim e grande técnica, Aguero é reconhecido como um dos grandes atacantes do campeonato e o sistema defensivo dos Blues deve ficar atento quando a bola estiver nos pés do argentino.

Histórico Recente

Desde o ano 2000, 37 partidas foram jogadas pelos clubes, com o retrospecto favorável ao Chelsea, que venceu 20 confrontos. O Manchester City ganhou 13 e quatro empates foram contados. No último jogo, os Blues venceram de virada por 3 a 1.

Curiosidades

O primeiro confronto entre as equipe aconteceu em dezembro de 1907 – um empate em 2 a 2;

Em 2011/12, os Citizens venceram o campeonato inglês após mais de 40 anos. Desde então, Chelsea e City venceram três das cinco edições da Premier League ( duas para o Chelsea e uma para o City);

As duas equipes são marcadas internacionalmente por serem “novos ricos” de grande sucesso. Os Blues foram comprados em 2003, e os Citizens em 2008;

Uma das grandes goleadas recentes na Premier League foi construída neste confronto: em 2007/08, o Chelsea venceu por 6 a 0 em Stamford Bridge.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comentários