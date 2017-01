Diego Costa volta, marca e Chelsea segue isolado na liderança

Na 22 rodada da Premier League, o líder, Chelsea, recebeu o Hull City em Stamford Bridge e venceu a partida deste domingo (22/01), por 2 a 0. Com gols do artilheiro da competição, Diego Costa e do zagueiro, Gary Cahill, os Blues fizeram uma boa atuação e conseguíram conquistar os três pontos em cima de um time bem colocado, dentro de campo e que também teve boas chances de marcar. O camisa 5 do Hull, Harry Maguire, ganhou destaque, criando oportunidades e chutando no gol de Courtois.

Na volta aos gramados, Diego Costa mostrou, novamente, a grande qualidade no ataque, quando abriu o placar, após assistência de Moses. O técnico, Antonio Conte, mudou o time na segunda etapa e alterou a formação, com a saída de Hazard e entrada de Fábregas, o meio campo ganhou mais e mesmo assim, o maior de Londres conseguiu boas oportunidades no ataque. O meio campista espanhol cobrou uma falta e Cahill marcou, provando, mais uma vez, ser grande no quesito: assistências.

Primeiro tempo cheio de preocupação, movimentado e encerrado com a marca de Diego Costa

A primeira etapa da partida contou com boa atuação do Chelsea, que não segurou a bola e jogou no ataque do adversário pela maior parte do tempo. O jogo foi interrompido aos 13 minutos por conta de uma pancada de cabeças entre o zagueiro, Gary Cahill e Ryan Mason, e só foi retomado aos 21 minutos, o capitão dos Blues continuou na partida, já o jogador do Hull City, saiu de maca, aplaudido por todo o estádio. O tempo de atendimento aos jogadores foi acrescentado.

Com a bola em jogo, o time de Stamford Bridge atacou ainda mais, mas também sofreu, com boas chances criadas pelo zagueiro adversário, Harry Maguire, que chutou de fora da área e também se infiltrou pela zaga, gerando grande perigo.

O gol dos Blues surgiu de uma jogada pelo lado direito do campo com o ala, Victor Moses, que cruzou rasteiro para o artilheiro, Diego Costa, aos 51 minutos (tempo acrescentado), abrir o placar para o líder do campeonato.

Em segundo tempo, Chelsea joga com segurança, Cahill marca e abre pontos na liderança

O time comandado por Antonio Conte, passou os primeiros minutos da segunda etapa, segurando a bola e deixando o Hull City atacar. O adversário tentou marcar com diversas jogadas, chutes de fora da área, cobrança de falta e chutes diretos, defendidos pelo goleiro, Courtois. Destaque para uma jogada de ataque do Hull, a bola rebate na zaga do Chelsea e cai nos pés de Dwason, que chuta e o goleiro defende aos 65 minutos. O sistema defensivo dos Blues passou por mais uma prova e atuou bem.

A substituição de Eden Hazard para a entrada de Cesc Fàbregas se provou acertada, quando o espanhol, em cobrança de falta, levantou a bola na cabeça de Cahill, que anotou o último gol da partida, aos 80 minutos. Fàbregas ainda consegue um belo passe para Diego Costa, que chuta, mas o goleiro, Jakupovic, faz uma boa defesa.

Aos 88 minutos, Niasse chutou com a perna esquerda, cruzado, mas Courtois faz outra grande defesa. Nos minutos restantes, Batshuayi pegou mais na bola e junto com Willian, mantiveram o jogo no ataque. O Chelsea conseguiu mais uma grande vitória e abriu 8 pontos de vantagem para o atual vice líder, Arsenal.

Ficha Técnica

Chelsea (3-4-3): Courtois; Gary Cahill, David Luiz e César Azpilicueta; Marcos Alonso, Nemanja Matic, N’Golo Kanté e Victor Moses; Eden Hazard (Fábregas 25’/2ºtempo), Pedro (Willan 26’/2ºtempo) e Diego Costa (M. Batshuayi 40’/2ºtempo).

Hull Cty (5-4-1): Eldin Jakupovic; Omar Elabdellaoui, Curtis Davies (Niasse 14’/2ºtempo), Michael Dawson, Harry Maguire, Andy Robertson; Tom Huddlestone, Ryan Mason (David Meyler 21’/1º tempo), Evandro, Sam Clucas e Abel Hernández (Diomande 29’/2ºtempo).

Gols: Diego Costa (51’/1º tempo), Gary Cahill (80′).

Cartões Amarelos: N’Golo Kanté (43º/1º tempo); Dawson (6’/1º tempo), Davies (25’/1ºtempo), Robertson (6’/2º tempo).

Cartões Vermelhos: —

Estádio: Stamford Bridge

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comments