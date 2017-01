Conte fala sobre o Tottenham: “Este jogo será muito difícil, para nós e para eles”

Em entrevista publicada no site oficial do Chelsea, o técnico Antonio Conte comentou sobre a última partida, em que o time chegou a incrível marca de 13 vitórias consecutivas na Premier League, contra o Stoke City, o curto período para a preparação para o próximo jogo, contra o Tottenham Hotspur e importância dos jogadores para o time.

“Você vê que seus jogadores são muito bons em se adaptar a situações diferentes”.

“O jogo contra o Stoke foi diferente do último, porque eles jogaram com bolas longas para [Peter] Crouch. Para nós, foi muito difícil parar essa situação, acima de todas as segundas bolas, e as faltas e escanteios para encontra-lo, mas, eu estou feliz porque eu vi meus jogadores prontos para enfrentar essa situação. Você tem que lutar, todo jogo, para vencer, e a partida contra Stoke foi outro grande exemplo disso”.