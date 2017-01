Conte fala sobre a derrota contra o Tottenham Hotspur e exalta sequência de vitórias

Após a derrota nesta quarta-feira (04/01) para o Tottenham Hotspur, fora de casa, que colocou fim a sequencia de 13 vitorias consecutivas, o técnico do Chelsea, Antonio Conte, falou sobre a partida, semelhança dos gols sofridos e exaltou o recorde atingido pelos Blues, em entrevista publicada no site oficial do clube.

Apesar do resultado negativo, o Chelsea segue líder isolado da Premier League e terá como próximo adversário, o atual campeão inglês, Leicester City.

“Nós estamos desapontados, mas também, devemos estar felizes por nossa corrida de 13 vitórias nessa liga, não é fácil”. “Hoje, nós perdemos contra um bom time, um time realmente muito forte e não se esqueça que o Tottenham lutou na última temporada, pelo título. Mauricio Pochettino trabalhou com o time dele por muitos anos e eles estão melhorando, e eles são um dos seis times que podem lutar até o fim pelo título, ou um lugar na Champions League”. “Agora, nós temos de recomeçar, continuar a trabalhar e essa derrota é totalmente diferente se você comparar com nossas derrotas em setembro, porque até aquele momento, nós não éramos um time. Esta note, nós mostramos que somos um time forte e isso é importante”. “Eu vi um bom jogo, com um ótimo balanço entre dois times muito fortes. Existiu uma boa intensidade na partida. Tottenham e Chelsea criaram chances de marcar o gol, mas, Tottenham marcou no melhor momento para eles e o pior para nós”.

Conte comentou sobre a busca pelo empate, no início do segundo tempo, que acabou resultando em mais um gol do adversário

“No começo do segundo tempo, nós começamos muito bem e criamos chances de marcar, mas, nós concedemos o segundo gol. Eles foram dois gols similares, mas, eu fui um jogador de futebol e aquilo pode acontecer em um jogo. Nós temos de continuar trabalhando e melhorar e isso é normal. Isso é um processo e nós começamos este processo há apenas cinco meses atrás e com tempo, nós podemos melhorar, e nós vamos melhorar”.

O treinador também respondeu uma pergunta sobre a possibilidade de mudar o esquema tático

“Todos os dias nós trabalhamos neste sistema e tentamos dar diferentes soluções com ou sem a bola e nós encontramos um bom balanço”. “Minha prioridade é voltar a vencer. Nós estamos trabalhando juntos por apenas cinco meses e para ver que nós estamos no topo da tabela com os mesmos jogadores da temporada passada, nós devemos estar satisfeitos com isso”.

