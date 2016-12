Conte comemora sequência de vitórias, destaca importância da aparição de jogadores da base e oportunidades para Batshuayi

O Chelsea conquistou mais uma vitória e segue líder da Premier League, a sequência de 12 jogos vencidos se concretizou após a partida contra o Bournemouth, em Stamford Bridge, que terminou com o placar de 3 a 0. Na entrevista pós-jogo, o técnico, Antonio Conte, falou sobre aspectos importantes, como: a dificuldade para vencer o oponente, a qualidade de Eden Hazard, Pedro e Willian, entrada de dois jogadores da academia, Nathaniel Chalobah e Ola Aina e a preparação do atacante, Michy Batshuayi.

“O jogo foi muito difícil. Eu estou satisfeito porque não é fácil ganhar 12 partidas seguidas. Os jogadores mereceram isso. Eles estão me mostrando um ótimo foco, concentração, atitude e coragem. Também hoje, tivemos dois jogadores de nossa própria academia. Chalobah e Aina, vamos lá, é importante”.

“Nós jogamos contra um bom oponente. Eles tentaram parar nossas corridas, e eles mudaram a formação para vencer com três atrás, talvez pela primeira vez. Nós precisamos estar preparados para esta mudança”.

“Depois de uma semana de trabalho, eu decidi escolher esta solução, com Eden na frente. Eu estou satisfeito pela performance desses jogadores”.

“Eden, Pedro e Willian, todos jogaram muito bem. Depois do jogo contra o Crystal Palace, eu disse que nós teríamos uma semana para trabalhar e encontrar a solução certa para jogar pela primeira vez sem Diego e Kanté, nesta temporada”.

“É fantástico para mim ver o ótimo trabalho que ele está fazendo com a bola, e acima de tudo, sem a bola. Eu espero continuar a melhora-lo neste caminho”.

“Eu conhecia Eden apenas como um oponente [antes de vir para o Chelsea], acima de tudo, pela sua seleção. Eu assisti muitas vezes ele pela TV e eu não estou surpreso. Ele tem um grande talento. A coisa mais importante é que ele está colocando seu talento no time”.

“Eu queria dar a ele a oportunidade de jogar e ter outra aparição e isso aconteceu no final. Nós temos que continuar a trabalhar com ele todo dia e tentar, juntos, melhora-lo, e para trazer a sua melhor condição para nos ajudar nesta liga. Nós precisamos dele”.

“Michy Batshuayi é realmente um bom jogador, mas, ele é um jogador novo e ele está tentando se adaptar a esta liga. Eu tento fazer a melhor decisão para o time, mas, eu tenho certeza de que Michy terá a possibilidade de jogar no futuro”.

“Nós mandamos uma boa mensagem, hoje, no geral. Muitas pessoas esperaram por nós, sem dois importantes jogadores, para perder pontos, mas, isso não aconteceu. Eu posso contar com todos os meus jogadores do elenco”.

“Desses 12 jogos, nós tiramos 36 pontos. Nossa posição é fantástica agora. O recorde não é importante se no final você não encontrar algo importante no seu campeonato, mas, eu com meus jogadores temos esse recorde, nós estamos orgulhosos. Agora nós queremos continuar até o fim. Isso não será fácil, começando por outro jogo difícil, contra o Stoke City”.