Chelsea volta a vencer na Premier League em tarde de espanhóis

Neste sábado, o Chelsea visitou o atual campeão inglês, Leicester, buscando vencer a 17ª partida para abrir boa vantagem na liderança da Premier League. Os Blues foram com força total, porém, sem o atacante Diego Costa, que teria se desentendido com o preparador físico e, possivelmente, com o técnico Antonio Conte sobre uma suposta lesão.

Marcos Alonso marcou duas vezes e Pedro deu números finais à partida. Com a vitória, os Blues chegaram a 52 pontos, abrindo sete do Tottenham. Os destaques ficaram com mais uma partida sem levar gols e a tranquilidade em manter o resultado favorável sem sofrer maiores riscos.

Chelsea marca cedo e segura resultado em primeiro tempo pouco criativo

A partida começou da maneira esperada, com muita velocidade e criação. Logo no primeiro minuto de jogo, Mendy ganhou da marcação e chutou forte, obrigando Courtois a espalmar. Na sequência, Cahill afastou o perigo.

O Chelsea então colocou a bola no chão e tentou controlar o jogo. Aos seis, Azpilicueta cruzou para Pedro, que dividiu com a marcação. Na sobra, Hazard ajeitou para Alonso tirar do goleiro e abrir o placar para os Blues logo cedo na partida. Aos 16, Albrighton chegou ao fundo e cruzou para Chilwell, que cabeceou pela linha de fundo, sem perigo.

O jogo se equilibrou depois dos vinte minutos. Enquanto o Leicester buscava atacar para chegar ao gol de empate, após o começo ruim, o Chelsea pecava na presença ofensiva e na posse de bola no campo de ataque. Aos 30, Matic recebeu e arriscou chute de fora da área, mas a zaga afastou o perigo.

Aos 35, Vardy cruzou fechado, perigosamente. David Luiz tentou cortar com um carrinho, mas não alcançou a bola e obrigou Courtois a se esticar todo, espalmando e tirando o perigo. A resposta do Chelsea veio apenas aos 42 minutos em cobrança de falta ensaiada. David Luiz rolou para Hazard, que encontrou Pedro livre, mas o espanhol chutou para fora, longe do gol.

Boa atuação defensiva e gols de espanhóis garantem os três pontos

O Chelsea voltou mais ligado e em cima na segunda etapa. Aos cinco minutos, Willian cobrou falta na área do Leicester. A zaga afastou mal e Alonso, de novo ele, pegou rebote e chutou forte para marcar o segundo gol dele no jogo, ampliando o placar.

Os Blues erravam muitos passes no campo de ataque, mas quando acertavam, chegavam com certa facilidade ao gol adversário. Aos 12 minutos, Hazard recebeu de Pedro e invadiu a área, mas foi travado pelo goleiro Schmeichel antes que pudesse finalizar. Aos 16, Willian cobrou escanteio e Cahill arriscou uma bicicleta com perigo. A bola, porém, acertou em cheio a zaga do Leicester.

O terceiro gol do Chelsea, e de Alonso, quase veio aos 19 minutos. Moses foi ao fundo e cruzou na segunda trave para o espanhol pegar de primeira e mandar a bola raspando a trave esquerda de Schmeichel. Aos 25, o gol veio. Kanté encontrou Pedro, que tocou com estilo para William. O brasileiro foi ao fundo e cruzou na cabeça do espanhol, que só teve o trabalho de jogar a bola para o fundo do gol, ampliando ainda mais o placar.

Aos 33, Conte tirou Hazard que não vinha apresentando bom rendimento no jogo e colocou Cesc Fàbregas, esperando mais toque de bola no meio de campo. O Leicester já não mostrava qualquer poder de reação na segunda metade da segunda etapa e via o Chelsea administrar a partida. Aos 42, Fuchs pegou de primeira, após cruzamento, e chutou forte para Courtois realizar defesa sem maiores problemas.

Ficha Técnica

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian (Batshuayi 39’/2º tempo), Hazard (Fàbregas 33’/2º tempo), Pedro (Loftus-Cheek 39’/2º tempo).

Leicester: Schmeichel, Chilwell, Morgan (c), Huth (Okazaki 15’/2º tempo), Fuchs, Ndidi, Drinkwater, Mendy, Albrighton (Simpson 31’/2º tempo), Musa (Gray 25’/2º tempo), Vardy.

Gols: Alonso (7’/1º tempo e 5’/2º tempo), Pedro (25’/2º tempo)

Cartões Amarelos: Fuchs (5’/2º tempo),

Cartões Vermelhos:

Árbitro: Andre Marriner

Estádio: King Power Stadium

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comments