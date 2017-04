Chelsea visita Bournemouth para abrir vantagem no topo

Após grande atuação na vitória sobre o Manchester City, por 2 a 1, o Chelsea deu mais um passo para conquistar a Premier League 2016/17. Restando oito partidas para o fim do campeonato, os Blues têm sete pontos de vantagem na liderança, e a confiança mostrada pelos jogadores em campo corrobora com as expectativas de que os Leões de Stamford Bridge irão levantar mais uma taça.

Neste sábado (8), os comandados de Antonio Conte visitam o Bournemouth em Dean Court, buscando abrir ainda mais a vantagem na ponta da tabela. A partida acontece às 13:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil. O twitter @chelseabrasil também acompanhará todos os lances do jogo.

Blues querem aproveitar embalo após vitória contra o City

Ninguém esperava a derrota em casa contra o Crystal Palace, muito menos os adeptos azuis. Na rodada seguinte, um tom de desconfiança logo foi apagado pelos jogadores, que apresentaram um futebol convincente e derrotaram o bom time de Pep Guardiola.

Sete pontos acima do Tottenham, vice-líder, o Chelsea chega embalado para visitar os rivais do sudoeste inglês. Antonio Conte tem poucas dúvidas no elenco, e deve manter praticamente toda a estrutura tática da vitória sobre os Citizens. No primeiro turno, vitória azul por 3 a 0 em Londres, com gols de Pedro, Hazard e Cook (contra).

Cherries querem manter série invicta para afastar perigo do rebaixamento

O Bournemouth não perde há cinco jogos. São três empates (Manchester United, Southampton e Liverpool) e duas vitórias (West Ham e Swansea). Eddie Howe vem mostrando bom trabalho no comando de uma equipe de baixo orçamento, e se garante cada vez mais na Premier League 2017/18 – são 35 pontos conquistados, sete acima da zona de rebaixamento.

A equipe vem fazendo boas partidas, tando em casa como fora, e é capaz de tirar pontos de qualquer equipe – já o fez contra Manchester United e Liverpool. Os Cherries ainda contam com intensa atmosfera em seu estádio, um ponto muito favorável na motivação dos seus jogadores

Prováveis Escalações

Bournemouth (4-4-2): Boruc; Smith, Francis, Cook, Daniels; Ibe, Arter, Wilshere, Pugh; King, Afobe. Técnico: Eddie Howe

Chelsea (3-4-3): Courtois; Zouma, Cahill, David Luiz; Kante, Fàbregas (Matic), Alonso, Azpilicueta; Pedro (Willian), Hazard, Diego Costa. Técnico: Antonio Conte.

Entrevistas Pré-Jogo

Eddie Howe (Bournemouth)

Howe fez muitos elogios a sua equipe na coletiva pré-jogo. Se não perder para o Chelsea, os Cherries alcançam marca de cinco jogos sem derrotas.

“Estamos nos sentindo bem, estamos muito confiantes” – ele afirmou. “Nosso desempenho em casa vem sendo muito bom, e fizemos boas partidas fora de casa também”. “Eu gosto do desafio (de enfrentar o Chelsea), também foi ótimo enfrentar o Liverpool. Taticamente, foi muito interessante ver aspectos mudando durante o jogo.” “Isso reforça que podemos conquistar pontos contra qualquer um. Precisamos do melhor desempenho de todos, assim como foi contra o Liverpool”.

Antonio Conte (Chelsea)

Conte foi muito enfático em sua fala. Subestimar o Bournemouth não é uma opção, e o Chelsea irá fazer o seu melhor para vencer a segunda partida na semana.

“Para nós, é um grande desafio” – comentou Conte. “Fizemos um jogo difícil contra o City, e temos outro jogo difícil três dias depois, contra o Bournemouth. Eles são um bom time e têm um bom treinador, é uma boa ideologia de futebol.” “Sei que a atmosfera no estádio deles é intensa. Precisamos ter muita atenção, pois será muito fácil cometer erros na partida.”

Fique de Olho

Jack Wilshere está em sua primeira temporada no Bournemouth. Emprestado pelo Arsenal, o jovem meia inglês de 25 anos vem fazendo boas partidas pelo seu novo clube. Ele já participou de 25 partidas pelos Cherries, e não marcou gols, mas distribuiu duas assistências.

Mesmo com pouca idade, Wilshere já conviveu com algumas lesões. Quando não está no departamento médico, ele desempenha importantes papéis em campo, com boa movimentação na área central e passes decisivos para finalizações. Além disso, o meia tem bom drible e finalização de longa distância.

Histórico Recente

Chelsea e Bournemouth se enfrentaram apenas três vezes na história da Premier League. Logo em sua primeira temporada na elite inglesa, os Cherries venceram em Stamford Bridge, por 1 a 0. Já na atual temporada, houve um confronto: no Boxing Day, o Chelsea foi mandante e venceu por 3 a 0, com dois gols de Pedro e um de Hazard.

Curiosidades

O Bournemouth estreou na Premier League apenas na temporada 2015/16;

As equipes se enfrentaram apenas três vezes na história do campeonato: duas vitórias do Chelsea e uma do Bournemouth;

Eddie Howe, treinador do Bournemouth, tem apenas 39 anos. Foi zagueiro do clube, e por lá começou e terminou sua carreira (com passagens por outros clubes durante o processo). Se aposentou em 2007 e assumiu o comando técnico da equipe de 2008 a 2011, voltando para a temporada 2012/13.

